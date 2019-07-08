В ПСЖ заявили, что Неймар опоздал на предсезонный сбор команды

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Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не явился вовремя в расположение клуба для подготовки к новому сезону и может быть оштрафован.
В ПСЖ заявили, что Неймар опоздал на предсезонный сбор команды
  • Reuters

«В понедельник, 8 июля, Неймар был вызван в расположение ПСЖ для подготовки к сезону. В команде обнаружили, что игрок Неймар не явился в расположении клуба в согласованное время, не получив на то предварительного разрешения. ПСЖ сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры», — гласит официальное заявление на сайте парижан.

По слухам, в настоящее время Неймар добивается своего возвращения в «Барселону», в составе которой выступал с 2013 по 2017 год.

Ранее Неймар поздравил сборную Бразилии с победой в Кубке Америки.

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