В ПСЖ заявили, что Неймар опоздал на предсезонный сбор команды

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не явился вовремя в расположение клуба для подготовки к новому сезону и может быть оштрафован.

«В понедельник, 8 июля, Неймар был вызван в расположение ПСЖ для подготовки к сезону. В команде обнаружили, что игрок Неймар не явился в расположении клуба в согласованное время, не получив на то предварительного разрешения. ПСЖ сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры», — гласит официальное заявление на сайте парижан.

По слухам, в настоящее время Неймар добивается своего возвращения в «Барселону», в составе которой выступал с 2013 по 2017 год.

Ранее Неймар поздравил сборную Бразилии с победой в Кубке Америки.