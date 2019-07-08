Неймар поздравил сборную Бразилии с победой в Кубке Америки

Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар поздравил национальную команду с победой в Кубке Америки 2019 года.

В своём Instagram Неймар, пропустивший турнир из-за травмы, полученной при подготовке в расположении сборной, опубликовал общее фото национальной команды и сопроводил его подписью: «Поздравляю, парни, горжусь. Вы заслужили».

Сборная Бразилии в финале Кубка Америки — 2019 обыграла команду Перу и в девятый раз в истории стала победителем турнира.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бразилии Тите установил историческое достижение.