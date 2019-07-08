Тренер сборной Бразилии Тите установил историческое достижение

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите стал обладателем уникального достижения в южноамериканском футболе.

Благодаря победе пентакампеонов в финале Кубка Америки — 2019 58-летний бразильский специалист стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть три наиболее значимых турнира, проводимых Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

Помимо титула на Кубке Америки, разыгрываемого среди сборных команд, в активе Тите победы на престижных клубных турнирах — Кубок Либертадорес, который он выиграл с бразильским «Интернасьоналом», и Южноамериканский кубок (Судамерикана), который под его руководством выиграл «Коринтианс».

Прежде подобное достижение не покорялось ни одному тренеру.

Ранее сообщалось, что сборная Мексики в 11-й раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ.