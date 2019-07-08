Тренер сборной Бразилии Тите установил историческое достижение
- Reuters
Благодаря победе пентакампеонов в финале Кубка Америки — 2019 58-летний бразильский специалист стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть три наиболее значимых турнира, проводимых Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).
Помимо титула на Кубке Америки, разыгрываемого среди сборных команд, в активе Тите победы на престижных клубных турнирах — Кубок Либертадорес, который он выиграл с бразильским «Интернасьоналом», и Южноамериканский кубок (Судамерикана), который под его руководством выиграл «Коринтианс».
Прежде подобное достижение не покорялось ни одному тренеру.
Ранее сообщалось, что сборная Мексики в 11-й раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ.