Тренер сборной Бразилии Тите установил историческое достижение

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Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите стал обладателем уникального достижения в южноамериканском футболе.
Тренер сборной Бразилии Тите установил историческое достижение
  • Reuters

Благодаря победе пентакампеонов в финале Кубка Америки — 2019 58-летний бразильский специалист стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть три наиболее значимых турнира, проводимых Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

Помимо титула на Кубке Америки, разыгрываемого среди сборных команд, в активе Тите победы на престижных клубных турнирах — Кубок Либертадорес, который он выиграл с бразильским «Интернасьоналом», и Южноамериканский кубок (Судамерикана), который под его руководством выиграл «Коринтианс».

Прежде подобное достижение не покорялось ни одному тренеру.

Ранее сообщалось, что сборная Мексики в 11-й раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ.

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