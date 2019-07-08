Бразилия в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки по футболу

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Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Перу финале Кубка Америки 2019 года.
Бразилия в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки по футболу
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Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильцев, завершавших матч в меньшинстве, после удаления Габриэля Жезуса на 70-й минуте.

Победу сборная Бразилии принесли голы Эвертона, Жесуса, также записавшего в свой актив голевую передачу, и Ришарлисона реализовавшего 11-метровый удар на заключительных минутах встречи.

Перуанцы ответили голом Паоло Герреро, реализовавшего пенальти.

Для сборной Бразилии эта победа на Кубке Америки стала девятой в истории. Для команды Перу это был третий в истории финал, при этом в двух предыдущих команда одержала победу.

Ранее сообщалось, что Лионеля Месси могут отстранить на два года от игр за сборную Аргентины.

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