Бразилия в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки по футболу

Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Перу финале Кубка Америки 2019 года.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильцев, завершавших матч в меньшинстве, после удаления Габриэля Жезуса на 70-й минуте.

Победу сборная Бразилии принесли голы Эвертона, Жесуса, также записавшего в свой актив голевую передачу, и Ришарлисона реализовавшего 11-метровый удар на заключительных минутах встречи.

Перуанцы ответили голом Паоло Герреро, реализовавшего пенальти.

Для сборной Бразилии эта победа на Кубке Америки стала девятой в истории. Для команды Перу это был третий в истории финал, при этом в двух предыдущих команда одержала победу.

Ранее сообщалось, что Лионеля Месси могут отстранить на два года от игр за сборную Аргентины.