СМИ: Месси могут отстранить на два года от игр за сборную Аргентины

Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси может быть отстранён на два года от игр за национальную команду из-за своих высказываний в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Как сообщает AS, КОНМЕБОЛ может отстранить 32-летнего форварда от выступлений за сборную из-за его высказываний в адрес организации, которые могут быть расценены как оскорбительные и клеветнические.

Отмечается, что за подобное нарушение Месси могут отстранить на срок до двух лет. В таком случае он рискует пропустить не только следующий розыгрыш Кубка Америки, но и отбор на чемпионат мира — 2022.

После победы Аргентины над Чили в матче за третье место на Кубке Америки — 2019 Месси, получивший красную карточку по ходу встречи, жёстко раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в коррупции.

Ранее судья объяснил, почему удалил Месси в матче Кубка Америки с Чили.