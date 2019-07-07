СМИ: Месси могут отстранить на два года от игр за сборную Аргентины
- Reuters
Как сообщает AS, КОНМЕБОЛ может отстранить 32-летнего форварда от выступлений за сборную из-за его высказываний в адрес организации, которые могут быть расценены как оскорбительные и клеветнические.
Отмечается, что за подобное нарушение Месси могут отстранить на срок до двух лет. В таком случае он рискует пропустить не только следующий розыгрыш Кубка Америки, но и отбор на чемпионат мира — 2022.
После победы Аргентины над Чили в матче за третье место на Кубке Америки — 2019 Месси, получивший красную карточку по ходу встречи, жёстко раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в коррупции.
Ранее судья объяснил, почему удалил Месси в матче Кубка Америки с Чили.