Месси: Кубок Америки по футболу подготовлен для сборной Бразилии

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси ответил на вопрос о том, кто победит в финале Кубка Америки 2019 года, который проходит в Бразилии.

«Нет сомнений, что Бразилия будет чемпионом. К сожалению, кубок подготовлен для них», — приводит слова Месси TyC Sports.

Финальный матч между Бразилией и Перу состоится 7 июля в 23:00 мск.

После матча 1/2 финала с хозяевами турнира Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки. Затем аргентинец вновь обрушился с критикой на работу арбитров после матча за третье место с Чили (2:1), в котором его удалили.

Ранее Месси выразил мнение, что в эпизоде с Гари Меделем достаточно было показать жёлтые карточки.