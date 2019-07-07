Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал эпизод с полузащитником команды Чили Гари Меделем, который произошёл в матче за третье место Кубка Америки в Бразилии.

«В том эпизоде жёлтых карточек для каждого было бы достаточно. Главное, что мы достойно завершили турнир. Но судье стоило повнимательнее пересмотреть момент с удалениями. Получается, VAR тут не помогла», — приводит слова Месси Twitter сборной Аргентины.

Он также подчеркнул, что горд своей командой, и выразил надежду, что результат «альбиселесте» на турнире оценят по заслугам.

В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.

Ранее Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины в знак протеста.