Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек

Короткая ссылка
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал эпизод с полузащитником команды Чили Гари Меделем, который произошёл в матче за третье место Кубка Америки в Бразилии.
Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек
  • Reuters

«В том эпизоде жёлтых карточек для каждого было бы достаточно. Главное, что мы достойно завершили турнир. Но судье стоило повнимательнее пересмотреть момент с удалениями. Получается, VAR тут не помогла», — приводит слова Месси Twitter сборной Аргентины.

Он также подчеркнул, что горд своей командой, и выразил надежду, что результат «альбиселесте» на турнире оценят по заслугам.

В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку. 

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.

Ранее Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины в знак протеста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить