Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек
- Reuters
«В том эпизоде жёлтых карточек для каждого было бы достаточно. Главное, что мы достойно завершили турнир. Но судье стоило повнимательнее пересмотреть момент с удалениями. Получается, VAR тут не помогла», — приводит слова Месси Twitter сборной Аргентины.
Он также подчеркнул, что горд своей командой, и выразил надежду, что результат «альбиселесте» на турнире оценят по заслугам.
В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.
Ранее Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины в знак протеста.