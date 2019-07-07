Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины в знак протеста

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Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отказался получать бронзовую медаль Кубка Америки в знак протеста против судейства на турнире.
Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины в знак протеста
  • Reuters

«Я не пошёл на подиум за медалью, потому что не хотел быть частью коррупции и того неуважения, которое присутствовало с нами в течение турнира», — приводит слова игрока TyC Sports.

Он выразил мнение, что на его удаление в матче за третье место с Чили (2:1) повлияли ранее сказанные слова в адрес арбитров.

«Мы заслуживали большего, но нам не позволили играть в финале. Коррупция и арбитры не позволяют людям наслаждаться футболом, который разрушается подобными действиями», — добавил Месси.

В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку. 

Ранее сборная Аргентины обыграла команду Чили в матче за третье место на Кубке Америки.

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