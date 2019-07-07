Судья объяснил, почему удалил Месси в матче Кубка Америки с Чили
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«Использование оскорблений или унижающей лексики/жестов. Столкновение с соперником в неигровом моменте, а также сильный удар соперника плечом», — приводит текст протокола арбитра «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
Рефери также объяснил удаление чилийца Гари Меделя. Хавбек был наказан за столкновение в неигровом моменте и использование оскорблений или унижающих жестов.
«Сильные удары соперника грудью и рукой, прежде чем его остановили партнёры по команде», — написал Диас де Вивар.
В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.
Ранее сообщалось, что удаление в матче с Чили стало вторым в карьере Месси.