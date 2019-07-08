«Нужно быть осторожным со словами»: Месси грозит двухлетняя дисквалификация за высказывания о коррупции в футболе

Руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) может на два года отстранить капитана сборной Аргентины Лионеля Месси от выступлений за национальную команду. Такое решение связано с резкими высказываниями игрока, который по итогам завершившегося Кубка Америки обвинил конфедерацию и судей в коррумпированности. По мнению главного тренера бразильцев Тите, подобное поведение заставляет усомниться в авторитете пятикратного обладателя «Золотого мяча». Наставник финалистов турнира перуанцев Рикардо Гарека призвал нападающего представить доказательства своих обвинений.

В Бразилии завершился 46-й розыгрыш Кубка Америки, победу в котором одержали хозяева турнира. В финальном матче пентакампеоны со счётом 3:1 переиграли Перу и стали девятикратными обладателями континентального трофея.

Однако самой обсуждаемой командой турнира стали не новоявленные чемпионы, а сборная Аргентины и её капитан Лионель Месси. Сначала он проигнорировал церемонию награждения бронзовыми медалями, которые его коллектив получил за победу в матче с Чили, а затем обрушился с гневной тирадой на организаторов турнира и всю Южноамериканскую конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

В частности, Месси заявил, что арбитры по ходу всего турнира были предвзятыми и коррумпированными. По его мнению, своими действиями они не позволили Аргентине бороться за континентальный Кубок, а вот Бразилии, напротив, обеспечили лёгкий путь к трофею.

Футбольные чиновники не оставили без внимания нападки в свой адрес и оперативно выступили с официальным заявлением, в котором охарактеризовали риторику звезды мирового футбола как «недопустимую».

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«В футболе иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. Фундаментальный принцип честной игры — принимать результаты и относиться с уважением к сопернику. То же самое относится к решениям судей, которые являются людьми и всегда будут несовершенны. Недопустимо, чтобы на соревнованиях, в которых на равных участвовали 12 команд, звучали необоснованные и несправедливые обвинения, которые ставят под сомнение честность Кубка Америки. Эти обвинения показывают неуважение к турниру, а также ко всем участвующим игрокам и сотням специалистов КОНМЕБОЛ, которая с 2016 года неустанно работает над повышением прозрачности и профессионализма, а также развитием южноамериканского футбола», — говорится в официальном пресс-релизе КОНМЕБОЛ.

Также футбольные власти приняли решение не ограничиваться оценочным мнением в отношении Месси. Они рассмотрят возможность применения к звёздному форварду реального наказания. Так, по сообщениям испанского издания AS, руководство Южноамериканской конфедерации может дисквалифицировать капитана сборной Аргентины на два года.

Если такое решение будет принято, 32-летний лидер альбиселесте пропустит отборочные игры к ЧМ-2022 и не сможет помочь команде на Кубке Америки в 2020 году.

Эксперты уверены, что, если Месси будет дисквалифицирован, в состав национальной команды он вряд ли вернётся. При этом стоит отметить, что единственным трофеем, который один из лучших футболистов мира выиграл, защищая честь своей страны, остаётся футбольный турнир Олимпиады-2008.

«Нужно быть очень осторожным с тем, что говоришь»

Поведение Месси стало главной темой для обсуждения и после финального матча прошедшего турнира. Так, главный тренер сборной Бразилии Тите уделил форварду отдельное внимание на послематчевой пресс-конференции. Наставник победителей турнира признался, что всегда восхищался талантом форварда, однако последние заявления могут поставить под удар его репутацию.

«Тот, кого я считал экстраординарным, великолепным и просто инопланетным, всё-таки должен иметь немного больше уважения к окружающим. Нужно научиться принимать поражения. А ещё нужно быть очень осторожным с тем, что говоришь. К сожалению, он поставил под большое сомнение своё величие. Мы играли против Аргентины, а не против Месси», — приводит слова Тите ESPN.

Отреагировал на критику своего бывшего партнёра по «Барселоне» и защитник Бразилии Дани Алвес, который по итогам турнира завоевал 40-й трофей в карьере. Общаясь с представителями прессы, он заявил, что на слова Месси не стоит обращать внимания.

«Я в корне не согласен с тем, что он сказал. Мы все профессионалы и работали над собой, чтобы выступить на этом турнире. Бразилия заслуженно победила Аргентину в полуфинале. Это особенный момент для нас и серьёзное достижение. А вообще мы стараемся не думать о том, что говорят другие люди. Даже если эти люди — сам Месси», — отметил Алвес.

Кроме того, самый титулованный футболист мира заявил журналистам, что не собирается в ближайшее время связываться с бывшим одноклубником и обсуждать сложившуюся ситуацию.

«Позвонить ему и поговорить об этом? Нет. Я собираюсь праздновать нашу победу», — заявил бразильский защитник репортёрам.

В стороне не остался также главный тренер сборной Перу — аргентинец Рикардо Гарека. Специалист не стал ставить под сомнение авторитет Месси, однако подчеркнул, что форварду стоит привести весомые доводы в подтверждение своих громких обвинений.

«Месси — авторитет в футболе, и я уважаю его и как игрока, и как человека. Но это не значит, что разделяю его мнение... Конечно, мы все должны расти и совершенствоваться, но я не хочу, чтобы всё было сфокусировано на слове «коррупция». В противном случае в сознании отпечатается, что все южноамериканцы коррумпированные. Конечно, в Европе есть хорошие вещи, которые было бы неплохо привезти в Южную Америку, но и у нас есть то, чего не хватает европейцам. Я хочу защитить наш футбол и сказать, что, когда вы говорите о коррупции, имейте веские доказательства», — отметил Гарека.