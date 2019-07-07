Хитрый голевой пас, спорное удаление и обвинение в коррупции: как Месси принёс Аргентине бронзу Кубка Америки

Сборная Аргентины стала бронзовым призёром Кубка Америки по футболу. В матче за третье место двукратные чемпионы мира обыграли команду Чили со счётом 2:1. Лидер аргентинцев Лионель Месси стал одним из главных действующих лиц встречи. Он отдал голевой пас Серхио Агуэро и заработал спорное обоюдное удаление в эпизоде с капитаном чилийцев Гари Меделем, после чего обвинил организаторов турнира в коррупции.

Самой обсуждаемой командой Кубка Америки остаётся Аргентина, а самым обсуждаемым игроком — Лионель Месси. Хотя ему и не удалось провести своих соотечественников мимо Бразилии в полуфинале, но впереди оставался утешительный матч за бронзу против Чили. Пожалуй, эта игра даже более интригующая, чем предстоящий финал между хозяевами соревнований и Перу.

В Южной Америке сейчас нет более ожесточённого противостояния, чем между аргентинцами и чилийцами. Обе команды встречались в двух предыдущих финалах Кубка Америки, и каждый раз дружина Месси терпела поражения, не позволяя ему завоевать титул со сборной. Неоднократно игры двух стран сопровождались судейскими скандалами и провокациями, и очередной эпизод в истории их встреч исключением не стал.

Накалял обстановку и сам Месси. После поражения от Бразилии он обрушился с гневной тирадой на судей и раскритиковал их работу, причём он говорил не конкретно об одной игре, а о турнире в целом, задев всех арбитров сразу. Так что вряд ли пятикратный обладатель «Золотого мяча» мог ожидать, что в матче с Чили парагвайский рефери Марио де Вивар будет с ним любезничать. Произошло как раз наоборот.

Месси сразу включился в игру и в очередной раз доказал, что сборная Аргентины для него не пустой звук, и он готов выкладываться за неё. Примерно после десятой минуты он пошёл с мячом напролом и обыграл двух чилийцев, а в споре с третьим заработал штрафной на своей половине поля. Казалось бы бессмысленное геройство помогло открыть счёт. Месси разыграл стандарт, не дожидаясь, пока арбитр выстроит игроков, и отдал голевой пас Серхио Агуэро. Форвард «Манчестер Сити» пробежал полполя и занёс мяч в ворота.

Несколько минут спустя Месси отметился дальним ударом, а партнёры удвоили счёт — Паоло Дибала воспользовался забросом Джовани Ло Чельсо. Лидер сборной Аргентины не унимался и продолжал создавать проблемы чилийцам, но те решили ему ответить. Капитан команды Гари Медель явным образом сфолил против Месси, поставив подножку, но арбитр этот эпизод не заметил. Он только наказал предупреждением Артуро Видаля, который завёлся во время образовавшейся суматохи. И то, судья пожалел для него красную карточку, хотя Видаль успел дать пощёчину Дибале.

Если бы де Вивар вовремя успокоил Меделя, то самый обсуждаемый эпизод матча мог бы и не произойти. Однако на 37-й минуте чилийский игрок и Месси вновь оказались в центре внимания. Аргентинец решил до конца побороться за мяч, катившийся за пределы поля, и явно к нему не успевал, после чего подтолкнул опекавшего игровой снаряд Меделя. Тот рассвирепел и буквально вызвал Месси на кулачный бой, но тот не отвечал, демонстративно разведя руками.

Подбежавший судья достал красную карточку и к удивлению всех свидетелей этого эпизода дважды показал её обоим футболистам. Месси во второй раз в жизни оказался удалён с поля. Впервые это с ним произошло тоже в матче за сборную, а именно в дебютной товарищеской игре против Венгрии. Тогда, в 2005 году, едва вышедший на замену 18-летний Месси отмахнулся от соперника и ударил его по лицу. В составе «Барселоны» аргентинец никогда не получал ни красной карточки, ни двух жёлтых.

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В этом матче де Вивару была доступна система VAR, но ни в одном эпизоде с участием Месси он не стал прибегать к видеоповтору. Судья воспользовался им только во втором тайме, чтобы назначить пенальти в пользу сборной Чили, с которого она и забила единственный мяч. Аргентина выиграла матч за бронзу, при том что большую часть матча Месси находился в раздевалке.

После игры нападающий назвал своё удаление необоснованным и похвалил партнёров за то, что они дотерпели до финального свистка и не упустили победу.

«Жёлтой карточки для каждого было бы достаточно. Важно, что команда хорошо завершила турнир. Думаю, судье всё же стоило пересмотреть тот эпизод внимательнее. VAR не использовался. Я зол, что не доиграл матч, но в остальном я спокоен. Мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами. Я горжусь командой, которая отдала все силы. Надеюсь, что наше достижение оценят по заслугам. Этот состав нашей сборной показал характер и завершил турнир на положительной ноте», — сказал Месси.

Футболист не стал посещать церемонию награждения бронзовыми медалями, обвинив попутно организаторов турнира в коррупции из-за постоянных судейских скандалов.

«Нам не нужно принимать участия в этой коррупции и неуважении, которое мы ощущали на протяжении всего Кубка Америки. Мы заслуживали большего, но нам не позволили играть в финале. Коррупция и арбитры не позволяют людям наслаждаться футболом, который разрушается подобными действиями», — добавил Месси в разговоре с TyC Sports.

В Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) тут же ответили на обвинения нападающего и назвали их недопустимыми.

«В футболе иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. Фундаментальный принцип честной игры — принимать результаты и относиться с уважением к сопернику. То же самое относится к решениям судей, которые являются людьми и всегда будут несовершенны. Недопустимо, чтобы на соревнованиях, в котором участвовали 12 команд на равных, звучали необоснованные и несправедливые обвинения, которые ставят под сомнение честность Кубка Америки. Эти обвинения представляют собой неуважение к турниру, всем участвующим игрокам и сотням специалистов КОНМЕБОЛ, которая с 2016 года неустанно работает для повышения прозрачности и профессионализма, а также развития южноамериканского футбола», — отмечается в заявлении организации.

Как бы то ни было, Месси провёл турнир, после которого болельщики не смогут сказать, что он недостаточно выложился для успеха команды. В плей-офф Аргентина уступила только Бразилии, которая теперь постарается на своей территории не упустить титул чемпиона Южной Америки.