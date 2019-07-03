Превосходство Египта, сенсация от Мадагаскара и первая победа Уганды за 41 год: итоги группового этапа Кубка Африки

В Египте завершился групповой этап Кубка африканских наций. Хозяева первенства выиграли три матча, а их ключевой футболист Мохаммед Салах забил дважды. Такого же успеха добились Алжир и Марокко. Мадагаскар и Бенин впервые в своей истории вышли в плей-офф, а Уганда одержала первую победу на турнире за 41 год и также квалифицировались в 1/8 финала.

Превосходство фаворитов

В нынешнем розыгрыше Кубка африканских наций приняли участие сразу 24 команды, разделённые на шесть групп по четыре в каждой. Из-за такого большого количества участников многие коллективы сильно уступали по уровню своим оппонентам и не смогли навязать им борьбу. Сразу в трёх группах не получилось борьбы за первое место, а сборные не только набрали по девять очков, но ещё и ни разу не пропустили.

В квартете A доминировали хозяева первенства. Египет с минимальным счётом взял верх над Зимбабве, а в ворота Уганды и Конго отправил по два безответных мяча. При этом особенно ярко смотрелись Ахмед аль-Мухаммади и непререкаемый лидер в лице Мохаммеда Салаха. Хавбек «Астон Виллы» и форвард «Ливерпуля» записали на свой счёт по два гола и уверенно закрепились на верхушке рейтинга бомбардиров турнира.

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Ещё более уверенно выступил Алжир, отметившийся шестью забитыми мячами. Подопечные Джамеля Бельмади легко расправились с Кенией и Танзанией, а в соперничестве за первую строчку переиграли грозный Сенегал. Исход встречи решил мощнейший удар из пределов штрафной в исполнении Юсефа Белайли. При этом результативную передачу на него отдал Софьян Фегули, известный по выступлениям за «Валенсию». Главными творцами успехов команды стали Ислам Слимани и Адам Унас. Футболисты «Наполи» и «Лестера» записали на свой счёт по три балла за результативность.

Не пропустили ни одного мяча и марокканцы. В отличие от двух вышеназванных команд, подопечные Эрве Ренара показали менее зрелищный футбол, но приятно удивили своим прагматизмом и уверенной игрой в обороне. В каждом из трёх матчей они взяли верх с минимальной разницей в счёте и позволили своим оппонентам суммарно нанести всего шесть ударов по воротам Яссина Буну, при этом в соперниках значились такие гранды, как Кот-д’Ивуар и ЮАР.

Помимо прочего, марокканцы продемонстрировали умение вырывать победу в концовках, сразу в двух матчах отличившись в последние две минуты основного времени. Причём автором одного из мячей стал экс-футболист «Локомотива» Мубарак Буссуфа. Хавбек внёс весомый вклад в успехи своей национальной команды и появился на поле во всех трёх встречах. Кроме того, в составе числится ещё один бывший железнодорожник Мануэл да Кошта, который пока может похвастаться одной полной игрой и выходом на замену на 93-й минуте.

Сенсации от Мадагаскара и Уганды

Главным ньюсмейкером групповой стадии стала сборная Мадагаскара. Коллектив Николя Дюпюи впервые в истории пробился в основную сетку турнира и сразу преподнёс настоящую сенсацию, добравшись до 1/8 финала. Причём островитяне не только завоевали путёвку в плей-офф, но и заняли первое место в квартете B, опередив трёхкратного чемпиона — Нигерию.

За весь матч подопечные Гернота Рора нанесли всего один удар в створ ворот соперника, а сокрушить дерзкого дебютанта не помогли даже такие звёзды, как бывший армеец Ахмед Муса, экс-хавбек «Челси» Джон Оби Микел и Ониние Ндиди из «Лестера». Мадагаскар отправил в сетку два безответных мяча и с семью очками финишировал первым. Лишь Гвинея смогла помешать ему повторить достижения Египта, Марокко и Алжира.

Ещё одну сенсацию сотворила Уганда. В отличие от Мадагаскара, она уже успела не только поучаствовать в Кубке Африки, но даже завоевать серебро. Произошло это в далёком 1978 году, и с того момента «журавли» лишь раз квалифицировались на континентальное первенство. Два года назад они оказались в «группе смерти» с Египтом, Ганой и Мали и смогли набрать лишь одно очко.

В нынешнем розыгрыше турнира подопечные Себастьена Десабра смогли превзойти своё достижение двухлетней давности и впервые за 41 год выйти из группы. Кроме того, они одержали свою первую победу с момента КАН-1978, взяв верх над Конго.

Путёвки для фаворитов

Несмотря на поражения, Сенегал и Нигерия смогли занять вторые места и выйти в плей-офф. Причём для трёхкратного победителя турнира этот результат можно назвать настоящим успехом, ведь в последний раз он доходил до 1/8 финала на победном КАН-2013. С того момента «суперорлы» успели дважды выступить на первенстве планеты, но на континентальное не попадали.

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Избежали фиаско и Гана с Камеруном. Волей жребия две из трёх самых титулованных сборных Африки оказались в одной группе. На бумаге они выступали явными фаворитами, но неожиданно потеряли очки в противостоянии с крепким Бенином, а между собой сыграли вничью. В результате, они обыграли лишь Гвинею-Бисау, но даже этого оказалось достаточно, чтобы пройти дальше.

Избежала проблем и традиционно сильная сборная Мали. Подопечные Мохамеда Могассубы не показали сверхуверенной игры, а крупно победили лишь аутсайдера Мавританию. И это несмотря на сильнейший подбор футболистов, включая Муссу Марегу из «Порту», а также Диади Самассеку из «РБ Зальцбурга» и Амаду Хайдару из «РБ Лейпцига».

При этом серьёзную пользу команде принёс бывший футболист «Ростова» и «Арсенала» Мусса Думбия. На нынешнем турнире хавбек уже отметился двумя результативными передачами, а одна из них пришлась на заключительный матч с Анголой.

Ещё один интересный момент произошёл в игре с Мавританией, по ходу которой отличились двое футболистов по имени Адама Траоре. Первым своё имя на табло зажёг центральный полузащитник «Монако», а затем — вингер «Метца». Тем примечательнее, что один сменил на поле другого.

Борьба за третье место

Гораздо интереснее проходила борьба за оставшиеся четыре путёвки в плей-офф. Согласно регламенту турнира, в 1/8 финала с третьего места выходят четыре команды из шести, а главным критерием для отбора является количество набранных очков. Затем следует разница голов и количество забитых мячей.

Две путёвки ожидаемо достались постоянным участникам Кубка африканских наций — сборным Гвинеи и Южной Африки, а самым неожиданным участником плей-офф стал Бенин. За свою историю «белки» лишь четыре раза добирались до финальной стадии первенства континента, но каждый раз завершали борьбу на групповом этапе. За девять предыдущих матчей на турнире они набрали всего одно очко (ничья с Мозамбиком) и имели общую разницу забитых и пропущенных мячей 4:20.

Также весьма неожиданным участником 1/8 финала стала сборная Республики Конго. В далёком 1972 году она становилась обладателем Кубка африканских наций, но с тех пор лишь пять раз отбиралась на турнир. В этот раз путёвку в плей-офф им обеспечила разгромная победа над Зимбабве, в ходе которой дублем отметился лидер коллектива Седрик Бакамбу. В настоящее время форвард выступает за китайский «Бэйцзинь Гоань», а его трансферная стоимость оценивается в €22 млн.