Четыре гола, два пенальти и удаление Жезуса: как сборная Бразилии обыграла Перу в финале Кубка Америки

Сборная Бразилии победила Перу в финале домашнего Кубка Америки по футболу и в девятый раз стала обладателем почётного трофея. На двоих команды забили четыре мяча, а судья из Чили Роберто Тобар назначил сразу два пенальти. Также арбитр не побоялся за 20 минут до финального свистка оставить пентакампеонов в меньшинстве, показав красную карточку автору одного из голов Габриэлю Жезусу.

Однозначный фаворит и надежда на чудо

Перед финальным матчем Кубка Америки между Бразилией и Перу практически никто не сомневался в уверенной победе хозяев. Во-первых, в четырёх предыдущих случаях, когда пентакампеоны принимали турнир, они неизменно его выигрывали. И подопечные Тите намеревались продлить эту серию.

Во-вторых, жёлто-зелёные на текущем Копа Америка выглядели на голову сильнее практически всех соперников и заслуженно обыграли в полуфинале даже Аргентину, несмотря на спорное судейство. Более того, бразильцы подошли к финалу, не пропустив ни одного гола.

А одними из тех, кто познал на себе мощь Бразилии, были как раз перуанцы. На стадии группового этапа «инки» пропустили пять безответных мячей.

Однако терять коллективу Рикардо Гареки было нечего. Команда провела великолепный турнир и впервые с 1975 года пробилась в финал континентального первенства. Тогда ей удалось завоевать трофей. Ранее перуанцы доходили до финального противостояния Кубка Америки в 1939-м, и тот матч также завершился их победой.

Теперь «инки» намеревались сотворить ещё одну сенсацию, тем более в полуфинале им неожиданно удалось разгромить действующих обладателей титула — чилийцев.

Впрочем, считать перуанцев выскочками было бы в корне неправильно, ведь команда неслучайно дважды за последние восемь лет брала медали Кубка Америки, а также дебютировала на чемпионате мира.

К сожалению, участником финального матча не смог стать нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который по ходу турнира получил серьёзную травму колена, а накануне перенёс операцию.

Гарека решил не менять победный состав образца матча с Чили. Перуанцы приготовились отвечать на давление фаворита своими быстрыми атаками, замыкать которые должен был ветеран Хосе Паоло Герреро.

Ни одной замены по сравнению с матчем с Аргентиной не сделал и Тите. Ударная четвёрка Эвертон — Филипе Коутиньо — Габриэль Жезус — Роберто Фирмино готовилась принести Бразилии девятый титул.

Гол и результативная передача Жезуса и смелость судьи

Несмотря на то что в перуанцев в этот день мало кто верил, они начали матч достаточно смело и уже на первой минуте заработали опасный штрафной, с которого Кристиан Куэва едва не отправил мяч в ближний угол.

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В обороне подопечные Гареки практически не оставляли сопернику свободных зон и действовали очень плотно. Бразильцы же, напротив, стартовали не лучшим образом и, казалось, не могли справиться с нервами.

Однако индивидуальное мастерство Габриэла Жезуса всё же помогло им забить такой необходимый ранний мяч. После передачи партнёра нападающий «Манчестер Сити» на правом фланге красивым финтом убрал защитника и выполнил идеальную подачу в штрафную на Эвертона, которому оставалось лишь не промахнуться.

Казалось, после такого соперник точно посыплется, а болельщики станут свидетелями ещё одного разгрома, но на деле «инки» быстро пришли в себя и продолжили вести ту игру, которая могла принести им успех. Впереди цеплялся за мячи Герреро, а на левом фланге активны были Андре Каррильо и Мигель Трауко.

Но моменты до поры создавали только бразильцы. Так, Коутиньо после прострела слева немного не попал в ближний угол, а Фирмино после заброса из глубины пробил головой с вратарской линии выше створа.

Однако давление перуанцев становилось всё сильнее, и незадолго до перерыва им удалось заработать пенальти. Гости чуть ли не в первый раз за матч проникли в чужую штрафную с правого фланга, а Тьяго Силва, уже падая, сыграл рукой, пытаясь прервать прострел.

Судья из Чили Роберто Тобар сразу же указал на «точку», но после подсказки коллег всё же решил посмотреть повтор. Однако его мнения это не изменило, а опытный Герреро с одиннадцатиметровой отметки уверенно переиграл Алисона Бекера и впервые на турнире заставил голкипера «Ливерпуля» достать мяч из своих ворот.

К сожалению для перуанцев, их радость оказалась недолгой. К основному времени первого тайма Тобар добавил три минуты, и на третьей из них бразильцы вновь вышли вперёд. Фирмино, потеряв мяч, вернул его команде в классном подкате, Артур ворвался в свободную зону и вывел Жезуса один на один с Педро Гальесе.

Страшные минуты для Бразилии и верные решения Тите

Второй тайм бразильцы также начали активно. Показалось, что хозяева намерены как можно быстрее забить третий мяч, чтобы снять все вопросы о победителе встречи. Активность на первых минутах после возвращения на поле помогла подопечным Тите создать несколько опасных моментов. В частности, Коутиньо едва не закрутил мяч в дальнюю девятку, а Фирмино головой пробил чуть неточно.

Но по истечении часа игры перуанцы вновь вернули игру под свой контроль и вынудили маститого соперника прижаться к своим воротам. «Инки» регулярно организовывали мощный прессинг на чужой половине и вынуждали бразильских защитников ошибаться.

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Да и сил у коллектива Кареки будто бы осталось на порядок больше. В результате заполнившие «Маракану» до отказа болельщики вынуждены были наблюдать за тем, как Тьяго Силва панически выносит снаряд за боковую, а перуанцы подают один угловой за другим.

Но по-настоящему страшно местным любителям футбола стало за 20 минут до конца, когда Жезус, которого мгновением ранее едва не выбросили за рекламные щиты, зачем-то грубо влетел в корпус защитнику.

Судья Тобар и здесь проявил принципиальность и не побоялся показать автору гола вторую жёлтую карточку. Бразильцы остались в меньшинстве, а перуанцы приготовились к последнему штурму.

Однако в этот непростой момент для своей команды очень грамотные замены провёл Тите. Рулевой пентакампеонов понимал, что прижиматься к своим воротам для его подопечных — смерти подобно, и укрепил линию атаки. В частности, на левый фланг вместо подуставшего Фирмино вышел вылечившийся от свинки Ришарлисон.

И эта рокировка полностью себя оправдала. В следующие несколько минут бразильцы фактически занимались тем, что кидали ауты от левой лицевой, которые зарабатывал свежий партнёр. Карека в ответ бросил в бой всех имевшихся у него нападающих, но это не сработало. Игра окончательно разбилась на эпизоды, а «инков» покинули силы.

Главным же героем в составе бразильцев в концовке стал Эвертон. Для начала он собрал на себе несколько фолов, а затем и вовсе заработал пенальти. Игрок «Гремио» на дриблинге ворвался в чужую штрафную, а Родди Самбрано грубо сыграл с ним в корпус.

Тобар вновь указал на «точку», не упустив возможность посмотреть повтор. Бить одиннадцатиметровый отправился Ришарлисон и со своей задачей полузащитник «Эвертона» справился. Отразить третий пенальти на турнире Гальесе уже не смог.

К основному времени матча Тобар добавил шесть минут, но это роли уже не играло, поскольку шансов спастись у перуанцев практически не осталось. Финальный свисток поднял 70-тысячную «Маракану» на ноги.

Сборная Бразилии впервые с 2007-го стала обладателем Кубка Америки и в общей сложности завоевала почётный трофей в девятый раз. Причём это уже пятое континентальное первенство, выигранное дома.

Перуанцы же провели достойный матч и, вопреки прогнозам, сумели дать бой фавориту. Впервые в своей истории «инки» получили серебро Копа Америки.