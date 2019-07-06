Форвард «Локомотива» Фарфан прооперирован в Барселоне

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Перуанский нападающий московского «Локомотива» перенёс успешную операцию в связи с повреждённым хрящом.
Форвард «Локомотива» Фарфан прооперирован в Барселоне
  • ©firo Sportphoto/Jürgen Fromme
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт «Локомотива», 33-летний перуанский форвард команды Джефферсон Фарфан перенёс успешную операцию в связи с повреждённым хрящом коленного сустава. Ближайшие несколько дней футболист проведёт в клинике в Барселоне.

Фарфан получил травму, выступая за национальную сборную Перу на Кубке Америки. Точные сроки восстановления игрока будут названы после повторного обследования, которое состоится через месяц.

Ранее экс-футболист «Локомотива» Сенников раскритиковал трансферную кампанию команды.

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