Сенников назвал трансферную политику «Локомотива» слабой

Экс-защитник железнодорожного клуба Дмитрий Сенников в преддверии матча за Суперкубок России по футболу оценил приобретения своей бывшей команды в межсезонье.

«Мурило похоже уже вписался в игру «Локомотива». Позиция у него важная и нужная. «Локомотиву» нужно было усиление в центральную линии защиты, так что его появление выглядит вполне очевидным и логичным. Но в целом пока политика выглядит слабой. Команда напрямую попадает в Лигу чемпионов, а по составу масса вопросов», — рассказал Сенников в разговоре с RT.

Также экс-футболист добавил, что, если «Локомотив» хочет конкурировать «Зенитом», необходимо как минимум купить трёх игроков, в противном случае команде придётся нелегко.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему Мурило вместо первого сбора команды уехал в Бразилию.