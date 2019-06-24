Мещеряков объяснил, почему Мурило вместо первого сбора «Локомотива» уехал в Бразилию

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прояснил ситуацию с отъездом новичка команды Серкейры Мурило в Бразилию во время тренировочного сбора в Австрии.

«Многие СМИ начали писать, что Мурило даже уехал в Бразилию, потому что его не взяли на сборы. Да, он уехал, но просто для того, чтобы собраться, всё перевезти. Ведь до трансфера он почти месяц был на турнире в Европе»,— приводит слова Мещерякова Sport24.

Он также отметил, что не располагает информацией, вернулся ли уже футболист в расположение команды.

Мурило является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в бразильской Серии А. В нём не отличился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

О его переходе в «Локомотив» было объявлено 18 июня.

Ранее Мещеряков заявил, что конфликта с Сёминым по трансферу Мурило не было.