Мещеряков объяснил, почему Мурило вместо первого сбора «Локомотива» уехал в Бразилию
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«Многие СМИ начали писать, что Мурило даже уехал в Бразилию, потому что его не взяли на сборы. Да, он уехал, но просто для того, чтобы собраться, всё перевезти. Ведь до трансфера он почти месяц был на турнире в Европе»,— приводит слова Мещерякова Sport24.
Он также отметил, что не располагает информацией, вернулся ли уже футболист в расположение команды.
Мурило является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в бразильской Серии А. В нём не отличился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.
О его переходе в «Локомотив» было объявлено 18 июня.
Ранее Мещеряков заявил, что конфликта с Сёминым по трансферу Мурило не было.