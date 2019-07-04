Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки по футболу

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Сборная Перу одержала разгромную победу над национальной командой Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу 2019 года.
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки по футболу
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу перуанцев.

Победу сборной Перу принесли голы Эдисона Флореса, Йосимара Йотуна и Паоло Герреро.

В составе сложивших свои полномочия чемпионов турнира пенальти в компенсированное арбитром время не реализовал Эдуардо Варгас.

Таким образом, сборная Перу вышла в финал Кубка Америки, где встретится с хозяевами нынешнего розыгрыша турнира — командой Бразилии. Финал состоится 7 июля на стадионе «Маракана».

Ранее сообщалось, что Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки.

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