Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки по футболу
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу перуанцев.
Победу сборной Перу принесли голы Эдисона Флореса, Йосимара Йотуна и Паоло Герреро.
В составе сложивших свои полномочия чемпионов турнира пенальти в компенсированное арбитром время не реализовал Эдуардо Варгас.
Таким образом, сборная Перу вышла в финал Кубка Америки, где встретится с хозяевами нынешнего розыгрыша турнира — командой Бразилии. Финал состоится 7 июля на стадионе «Маракана».
Ранее сообщалось, что Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки.