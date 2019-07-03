Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки
- Reuters
«Бразильцы не были лучше нас. Второй гол пришёл после фола на Агуэро, за который нужно было назначить пенальти. Судьи постоянно пересматривают повторы незначительных фолов на этом турнире, а сегодня даже не шелохнулись. Все идиотские решения арбитров были в пользу сборной Бразилии. Карточки показывали только нам, были очевидные нарушения, которые судья попросту не замечал. Это происходило всю игру и отвлекало нас», — приводит слова Месси Daily Mail.
Кубок Америки — 2019 проходит в Бразилии. В финале турнира местная национальная команда сыграет с победителем матча между сборными Чили и Перу. Решающая встреча состоится 7 июля.
Ранее Месси заявил, что готов продолжать играть за сборную Аргентины после поражения от Бразилии.