Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, чья команда проиграла команде Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки, раскритиковал судейскую бригаду матча.

«Бразильцы не были лучше нас. Второй гол пришёл после фола на Агуэро, за который нужно было назначить пенальти. Судьи постоянно пересматривают повторы незначительных фолов на этом турнире, а сегодня даже не шелохнулись. Все идиотские решения арбитров были в пользу сборной Бразилии. Карточки показывали только нам, были очевидные нарушения, которые судья попросту не замечал. Это происходило всю игру и отвлекало нас», — приводит слова Месси Daily Mail.

Кубок Америки — 2019 проходит в Бразилии. В финале турнира местная национальная команда сыграет с победителем матча между сборными Чили и Перу. Решающая встреча состоится 7 июля.

Ранее Месси заявил, что готов продолжать играть за сборную Аргентины после поражения от Бразилии.