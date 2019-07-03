Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки

Короткая ссылка
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, чья команда проиграла команде Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки, раскритиковал судейскую бригаду матча.
Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки
  • Reuters

«Бразильцы не были лучше нас. Второй гол пришёл после фола на Агуэро, за который нужно было назначить пенальти. Судьи постоянно пересматривают повторы незначительных фолов на этом турнире, а сегодня даже не шелохнулись. Все идиотские решения арбитров были в пользу сборной Бразилии. Карточки показывали только нам, были очевидные нарушения, которые судья попросту не замечал. Это происходило всю игру и отвлекало нас», — приводит слова Месси Daily Mail.

Кубок Америки — 2019 проходит в Бразилии. В финале турнира местная национальная команда сыграет с победителем матча между сборными Чили и Перу. Решающая встреча состоится 7 июля.

Ранее Месси заявил, что готов продолжать играть за сборную Аргентины после поражения от Бразилии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить