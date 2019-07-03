Месси заявил, что готов продолжать играть за сборную Аргентины после поражения от Бразилии

Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что намерен продолжать выступать за национальную команду после поражения от Бразилии в полуфинале Кубка Америки 2019 года.

«Если я могу быть полезен, то да, продолжу играть за сборную», — цитирует игрока El Chiringuito.

Он также отметил, что не стоит давить на футболистов сборной Аргентины, а надо дать им возможность развиваться.

«Мне было комфортно в этой команде», — подчеркнул Месси.

Бразилия обыграла Аргентину со счётом 2:0.

Ранее Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки после поражения от Бразилии.