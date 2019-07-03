Месси заявил, что готов продолжать играть за сборную Аргентины после поражения от Бразилии
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«Если я могу быть полезен, то да, продолжу играть за сборную», — цитирует игрока El Chiringuito.
Он также отметил, что не стоит давить на футболистов сборной Аргентины, а надо дать им возможность развиваться.
«Мне было комфортно в этой команде», — подчеркнул Месси.
Бразилия обыграла Аргентину со счётом 2:0.
Ранее Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки после поражения от Бразилии.
🔴🎙 LEO MESSI sobre su CONTINUIDAD en ARGENTINA: "Me encontré muy bien con este grupo, con fuerzas. Si puedo ayudarles y acompañarles, pues sí, lo haré". #CopaAmerica. pic.twitter.com/ccr7uMgRiZ— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 3 июля 2019 г.