Месси заявил, что готов продолжать играть за сборную Аргентины после поражения от Бразилии

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Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что намерен продолжать выступать за национальную команду после поражения от Бразилии в полуфинале Кубка Америки 2019 года.
Месси заявил, что готов продолжать играть за сборную Аргентины после поражения от Бразилии
  • Reuters

«Если я могу быть полезен, то да, продолжу играть за сборную», — цитирует игрока El Chiringuito.

Он также отметил, что не стоит давить на футболистов сборной Аргентины, а надо дать им возможность развиваться.

«Мне было комфортно в этой команде», — подчеркнул Месси.

Бразилия обыграла Аргентину со счётом 2:0.

Ранее Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки после поражения от Бразилии.

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