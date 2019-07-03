Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки после поражения от Бразилии

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Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси раскритиковал работу арбитров после поражения от Бразилии в полуфинале Кубка Америки 2019 года.
Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки после поражения от Бразилии
  • globallookpress.com

«Устали на этом турнире от странных судейских решений. Удивительно, но судья за весь матч ни разу не воспользовался VAR», — цитирует игрока Marca.

Он подчеркнул, что судья выдал много карточек в сторону его команды, но не бразильской сборной.

«Судья не был справедлив в своих решениях. Я бы хотел, чтобы Южноамериканская конфедерация футбола сделала хоть что-то, но это сложно, потому что Бразилия управляет всем», — добавил Месси.

Бразилия обыграла Аргентину со счётом 2:0.

Ранее Месси выразил мнение, что Аргентина показала лучшую игру на Кубке Америки в матче с Бразилией.

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