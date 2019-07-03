Месси считает, что Аргентина показала лучшую игру на Кубке Америки в матче с Бразилией
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- © Marcelo Machado de Melo, via www/www.imago-images.de
«Я думаю, что мы показали свою лучшую игру на турнире. Старались, но не реализовали моменты. Попали в штангу и перекладину», — цитирует игрока TyC Sports.
Он также выразил уверенность, что соперник не превосходил альбиселесте в этой игре, а бразильские футболисты, по его мнению, совершали достаточно грязные нарушения правил.
«Была игра рукой, но сегодня вечером судьи ни разу не использовали систему VAR. Это просто невероятно!» — добавил Месси.
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу Бразилии.
Ранее в сети появилось видео реакции Месси после поражения от Бразилии на Кубке Америки.