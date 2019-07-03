Месси считает, что Аргентина показала лучшую игру на Кубке Америки в матче с Бразилией

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Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал поражение от Бразилии в полуфинале Кубка Америки 2019 года.
Месси считает, что Аргентина показала лучшую игру на Кубке Америки в матче с Бразилией
  • globallookpress.com
  • © Marcelo Machado de Melo, via www/www.imago-images.de

«Я думаю, что мы показали свою лучшую игру на турнире. Старались, но не реализовали моменты. Попали в штангу и перекладину», — цитирует игрока TyC Sports.

Он также выразил уверенность, что соперник не превосходил альбиселесте в этой игре, а бразильские футболисты, по его мнению, совершали достаточно грязные нарушения правил.

«Была игра рукой, но сегодня вечером судьи ни разу не использовали систему VAR. Это просто невероятно!» — добавил Месси.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу Бразилии.

Ранее в сети появилось видео реакции Месси после поражения от Бразилии на Кубке Америки.

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