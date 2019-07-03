В сети появилось видео реакции Месси после поражения от Бразилии на Кубке Америки
- Reuters
- © Ueslei Marcelino
Лидер альбиселесте выглядел расстроенным, а игроки бразильской сборной подходили пожать ему руку.
Месси на турнире сыграл пять матчей и забил один мяч.
Теперь аргентинцы сыграют в матче за третье место с проигравшей командой в игре Чили — Перу. Встреча за бронзу состоится 6 июля.
Ранее Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу.
"Messi cospe no gramado que tanto criticou"— globoesportecom (@globoesportecom) 3 июля 2019 г.
Assista ao pós-jogo descontraído da vitória do Brasil sobre a Argentina com a galera do Falha de Cobertura ➡ https://t.co/uVFmVrt1Qt#FalhaNaSeleçãopic.twitter.com/ezdK335Ygc