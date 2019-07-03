В сети появилось видео реакции Месси после поражения от Бразилии на Кубке Америки

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Опубликовано видео реакции нападающего и капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси после поражения от команды Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки 2019 года.
В сети появилось видео реакции Месси после поражения от Бразилии на Кубке Америки
  • Reuters
  • © Ueslei Marcelino

Лидер альбиселесте выглядел расстроенным, а игроки бразильской сборной подходили пожать ему руку. 

Месси на турнире сыграл пять матчей и забил один мяч.

Теперь аргентинцы сыграют в матче за третье место с проигравшей командой в игре Чили — Перу. Встреча за бронзу состоится 6 июля.

Ранее Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу.

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