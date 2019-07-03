В сети появилось видео реакции Месси после поражения от Бразилии на Кубке Америки

Опубликовано видео реакции нападающего и капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси после поражения от команды Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки 2019 года.

Reuters

© Ueslei Marcelino

Лидер альбиселесте выглядел расстроенным, а игроки бразильской сборной подходили пожать ему руку. Месси на турнире сыграл пять матчей и забил один мяч. Теперь аргентинцы сыграют в матче за третье место с проигравшей командой в игре Чили — Перу. Встреча за бронзу состоится 6 июля. Ранее Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу. "Messi cospe no gramado que tanto criticou"



Assista ao pós-jogo descontraído da vitória do Brasil sobre a Argentina com a galera do Falha de Cobertura ➡ https://t.co/uVFmVrt1Qt#FalhaNaSeleçãopic.twitter.com/ezdK335Ygc — globoesportecom (@globoesportecom) 3 июля 2019 г.