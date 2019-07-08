«Изучим дело»: как переход нападающего «Атлетико» Гризманна в «Барселону» обернулся скандалом

Мадридский «Атлетико» откроет дисциплинарное дело в отношении нападающего Антуана Гризманна. Футболист не прибыл в назначенное время на базу команды, где должны были начаться предсезонные сборы. Сумма его штрафа может составить €200 тыс. Француз отказался выполнять условия клуба, так как в ближайшее время рассчитывает перейти в «Барселону». Ради этого он выразил готовность выкупить свой действующий контракт за €120 млн.

Мадридский «Атлетико» планирует открыть дисциплинарное дело в отношении нападающего клуба Антуана Гризманна, ранее объявившего о намерении перейти в «Барселону». Причиной послужил тот факт, что в воскресенье, 7 июля, футболист не прибыл на базу, где команда должна была начать предсезонные сборы. В случае, если его вина будет доказана, сумма штрафа может составить около €200 тыс.

«У Гризманна была официальная повестка, чтобы он прибыл в команду в воскресенье, но этого не произошло. Мы изучим дело», — цитирует AFP представителей «Атлетико».

Чтобы избежать проблем со своим нынешним работодателем, француз был готов воспользоваться опцией выкупа собственного контракта, прописанной в его соглашении с клубом. В таком случае ему придётся выплатить €120 млн.

Юристы Гризманна передали руководству «Атлетико» соответствующий документ. Однако клуб отклонил это прошение, потребовав, чтобы сам футболист, а также его агент и представляющий его интересы юрист прибыли в расположение команды для продолжения переговоров.

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Между тем, по сообщениям испанских СМИ, в воскресенье форварда не оказалось в числе игроков, прибывших на базу «Атлетико».

Действующий контракт форварда, присоединившегося к «Атлетико» в 2014 году, был рассчитан до 2023 года. При этом в середине мая Гризманн заявил, что покинет команду в летнее трансферное окно, не уточняя, к какому коллективу он намерен присоединиться. По его словам, с мадридцами он достиг значимых успехов и теперь ему необходимо ставить перед собой новые цели.

Такая позиция одного из лидеров команды возмутила болельщиков мадридского клуба, которые выразили надежду, что он больше никогда не сыграет в форме их команды. Часть фанатов «Барселоны» также выступила против покупки дорогостоящего футболиста.

В текущее межсезонье сообщалось об интересе к французу со стороны сразу нескольких европейских топ-клубов, включая английские «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», французский ПСЖ и немецкую «Баварию». Спустя некоторое время появилась информация, что после завершения сезона нападающий станет главной трансферной целью «Барселоны». Данную информацию подтвердил главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

При этом в сезоне-2018/19 каталонцы уже предлагали Гризманну контракт, однако получили отказ. В связи с этим часть футболистов сине-гранатовых выразили недовольство возможным трансфером. Так, экс-полузащитник сборной Испании Хави Эрнандес усомнился, что команда будет готова принять форварда спустя год после первого предложения.

«Я понимаю, что отказ Гризманна перейти в «Барселону» прошлым летом обидел клуб и футболистов команды. Если бы его причиной была только футбольная проблема, я бы пообщался с игроками, чтобы они увидели, что Антуан — тот игрок, который может что-то привнести в команду», — цитирует Эрнандеса Sport.es.

В свою очередь, нападающий выразил разочарование реакцией коллег.

В какой-то момент переговоры по трансферу находились под угрозой срыва, однако в середине июня генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин объявил, что договорённость всё же была достигнута. Официальное подписание контракта было назначено на начало июля, когда сумма отступных за Гризманна снизилась с €200 млн до €120 млн.

Тогда же стало известно, что новый контракт будет рассчитан на пять лет, а зарплата нападающего составит €16,7 млн в год.

Однако за несколько дней до официальной презентации новичка, которая должна состояться 10 июля, «Атлетико» неожиданно сменил свою позицию по отношению к данному трансферу. Причиной послужили слова президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу, который сообщил, что его клуб вёл переговоры с футболистом с марта 2019 года, когда «матрасники» выступали в плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, на встрече генеральных директоров обоих коллективов каталонцы попросили отсрочку по выплате отступных.

«Хотим выразить решительное неодобрение поведением обеих сторон, особенно «Барселоны», которая в ходе сезона побудила игрока разорвать соглашение с «Атлетико», когда наша команда выступала в Лиге чемпионов и боролась за титул Примеры с ней самой», — говорилось в заявлении, опубликованном на официальном сайте мадридцев.

Интересно, что седьмой игровой номер бывшего капитана «Атлетико» уже отдан новоиспечённому футболисту мадридского клуба Жоау Фелишу.