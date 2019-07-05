«Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении

Короткая ссылка
Мадридский «Атлетико» опубликовал официальное заявление относительно потенциального перехода форварда команды Антуана Гризманна в «Барселону».
«Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении
  • © Global Look Press

«14 мая Гризманн информировал руководство «Атлетико» о решении покинуть клуб. Через несколько дней нам стало известно, что «Барселона» договорилась с Антуаном ещё в марте, когда наша команда играла против «Ювентуса» в плей-офф Лиги чемпионов. Вчера по просьбе «Барселоны» состоялась встреча Мигеля Анхеля Гиля с гендиректором каталонцев Оскаром Грау. После того как сумма отступных за Гризманна снизилась с €200 млн до €120 млн, мистер Грау попросил отсрочку платежа. «Атлетико» отреагировал отрицательно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков. В связи с данной ситуацией «Атлетико» сегодня проинформировал Антуана, его агента и адвоката, что в соответствии с контрактными обязательствами он должен явиться на базу клуба в предстоящее воскресенье для начала подготовки к следующему сезону», — гласит заявление на официальном сайте клуба.

Также говорится, что «Атлетико» выражает категорическое неодобрение поведением «Барселоны», с которой мадридцы боролись за титул чемпиона Испании.

Ранее испанские СМИ сообщили о намерении Гризманна и Неймара перейти в «Барселону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить