«Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении

Мадридский «Атлетико» опубликовал официальное заявление относительно потенциального перехода форварда команды Антуана Гризманна в «Барселону».

«14 мая Гризманн информировал руководство «Атлетико» о решении покинуть клуб. Через несколько дней нам стало известно, что «Барселона» договорилась с Антуаном ещё в марте, когда наша команда играла против «Ювентуса» в плей-офф Лиги чемпионов. Вчера по просьбе «Барселоны» состоялась встреча Мигеля Анхеля Гиля с гендиректором каталонцев Оскаром Грау. После того как сумма отступных за Гризманна снизилась с €200 млн до €120 млн, мистер Грау попросил отсрочку платежа. «Атлетико» отреагировал отрицательно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков. В связи с данной ситуацией «Атлетико» сегодня проинформировал Антуана, его агента и адвоката, что в соответствии с контрактными обязательствами он должен явиться на базу клуба в предстоящее воскресенье для начала подготовки к следующему сезону», — гласит заявление на официальном сайте клуба.

Также говорится, что «Атлетико» выражает категорическое неодобрение поведением «Барселоны», с которой мадридцы боролись за титул чемпиона Испании.

Ранее испанские СМИ сообщили о намерении Гризманна и Неймара перейти в «Барселону».