СМИ: «Барселона» и «Атлетико» согласовали условия трансфера Гризманна

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн перейдёт в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, Гризманн перейдёт в «Барселону» за €126 млн. Сумма будет переведена на счёт «Атлетико» несколькими траншами. Мадридцы планируют потратить эти деньги на переход молодого португальца Жоау Фелиша из «Бенфики».

Также в рамках сделки в «Атлетико» последует защитник Нельсон Семеду. Клубы договорились о его переходе, однако пока не согласовали сумму отступных.

Ранее сообщалось, что мать Неймара посетила Барселону.