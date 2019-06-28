СМИ: «Барселона» и «Атлетико» согласовали условия трансфера Гризманна

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Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн перейдёт в «Барселону».
СМИ: «Барселона» и «Атлетико» согласовали условия трансфера Гризманна
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, Гризманн перейдёт в «Барселону» за €126 млн. Сумма будет переведена на счёт «Атлетико» несколькими траншами. Мадридцы планируют потратить эти деньги на переход молодого португальца Жоау Фелиша из «Бенфики».

Также в рамках сделки в «Атлетико» последует защитник Нельсон Семеду. Клубы договорились о его переходе, однако пока не согласовали сумму отступных.

Ранее сообщалось, что мать Неймара посетила Барселону.

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