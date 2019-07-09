ПСЖ готов рассмотреть предложения по трансферу Неймара
- Reuters
Об этом заявил спортивный директор ПСЖ Леонардо, слова которого передаёт Le Parisien.
«Мы не получали никаких предложений по Неймару. Но у нас были очень поверхностные контакты с «Барселоной». Неймар может покинуть ПСЖ, если мы получим подходящее предложение», — пояснил итальянский функционер.
Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Трансфер Неймара в ПСЖ был самым дорогим за всю историю футбола: парижане заплатили за игрока €222 млн.
Ранее отец Неймара заявил, что ПСЖ был заранее уведомлен об опоздании футболиста на предсезонный сбор.