ПСЖ готов рассмотреть предложения по трансферу Неймара

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» готов рассмотреть варианты по трансферу бразильского форварда Неймара.

Об этом заявил спортивный директор ПСЖ Леонардо, слова которого передаёт Le Parisien.

«Мы не получали никаких предложений по Неймару. Но у нас были очень поверхностные контакты с «Барселоной». Неймар может покинуть ПСЖ, если мы получим подходящее предложение», — пояснил итальянский функционер.

Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Трансфер Неймара в ПСЖ был самым дорогим за всю историю футбола: парижане заплатили за игрока €222 млн.

Ранее отец Неймара заявил, что ПСЖ был заранее уведомлен об опоздании футболиста на предсезонный сбор.