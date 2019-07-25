Колашинац отбился от вооружённых преступников

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Боснийский защитник лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац и его партнёр по команде Месут Озил подверглись нападению вооружённых людей в северном районе Лондона.

На футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила в одном из районов северной части Лондона напали вооружённые люди на скутерах. Немец сразу побежал за помощью в расположенный неподалёку ресторан, а босниец вступил в драку с напавшими.

Отбиться от налётчиков Колашинацу удалось при помощи людей, которых позвал на помощь Озил. Никто из футболистов не пострадал. Видео было заснято одним из случайных прохожих.

Ранее сообщалось, что МЮ обыграл «Тоттенхэм» на Международном кубке чемпионов.

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