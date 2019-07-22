Футболист «Ливерпуля» Мане пропустит матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии

Короткая ссылка
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий команды Садио Мане не сможет принять участие в матче с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии по футболу.
Футболист «Ливерпуля» Мане пропустит матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии
  • ©Pablo Morano/AFLO
  • globallookpress.com

«У Садио сейчас отпуск. Он вернётся в команду 5 августа, уже после игры с «Манчестер Сити», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

При этом он отметил, что игрок находится в хорошей форме после выступления на Кубке африканских наций, на котором он занял второе место вместе со сборной Сенегала.

«У него будет четыре-пять дней, чтобы подготовиться к матчу первого тура АПЛ с «Норвичем», и десять дней для подготовки к матчу за Суперкубок УЕФА с «Челси», — добавил Клопп.

Матч за Суперкубок Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 4 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Горожане» являются действующими чемпионами Английской премьер-лиги, а также обладателями Кубка Англии и Кубка английской лиги. «Ливерпуль» получил право сыграть за Суперкубок за счёт второго места в чемпионате.

Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк надеется получить «Золотой мяч».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить