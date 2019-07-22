Футболист «Ливерпуля» Мане пропустит матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии
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«У Садио сейчас отпуск. Он вернётся в команду 5 августа, уже после игры с «Манчестер Сити», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
При этом он отметил, что игрок находится в хорошей форме после выступления на Кубке африканских наций, на котором он занял второе место вместе со сборной Сенегала.
«У него будет четыре-пять дней, чтобы подготовиться к матчу первого тура АПЛ с «Норвичем», и десять дней для подготовки к матчу за Суперкубок УЕФА с «Челси», — добавил Клопп.
Матч за Суперкубок Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 4 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Горожане» являются действующими чемпионами Английской премьер-лиги, а также обладателями Кубка Англии и Кубка английской лиги. «Ливерпуль» получил право сыграть за Суперкубок за счёт второго места в чемпионате.
Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк надеется получить «Золотой мяч».