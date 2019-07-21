Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч»

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.

«Для меня честь, что люди обсуждают меня как претендента на «Золотой мяч», однако я ни на что не влияю. Имеет значение лишь мнение людей, которые выбирают победителя. Не буду отрицать, что провёл довольно неплохой сезон. Обычно подобные награды достаются нападающим и атакующим полузащитникам, потому что за ними интереснее наблюдать. Возможно, пришло время это изменить», — приводит слова голландца пресс-служба «Ливерпуля».

В составе «красных» Ван Дейк выиграл Лигу чемпионов-2018/19, и финишировал вторым в чемпионате Англии.

Ранее Олссон назвал главного претендента на «Золотой мяч» в 2019 году.

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