Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.

«Для меня честь, что люди обсуждают меня как претендента на «Золотой мяч», однако я ни на что не влияю. Имеет значение лишь мнение людей, которые выбирают победителя. Не буду отрицать, что провёл довольно неплохой сезон. Обычно подобные награды достаются нападающим и атакующим полузащитникам, потому что за ними интереснее наблюдать. Возможно, пришло время это изменить», — приводит слова голландца пресс-служба «Ливерпуля».

В составе «красных» Ван Дейк выиграл Лигу чемпионов-2018/19, и финишировал вторым в чемпионате Англии.

Ранее Олссон назвал главного претендента на «Золотой мяч» в 2019 году.