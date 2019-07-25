Иск на £13 млн: экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Сако подал в суд на WADA

Защитник клуба «Кристал Пэлас» Мамаду Сако подал иск в отношении Всемирного антидопингового агентства (WADA). Футболист настаивает на том, что обвинения в употреблении запрещённых препаратов, выдвинутые против него в 2016 году, негативно сказались на его карьере. Спортсмен планирует отсудить у организации £13 млн. Сако не попал в состав сборной Франции на чемпионат Европы 2016 года, а также был вынужден покинуть «Ливерпуль». По мнению представителей организации, это произошло из-за дисциплинарных нарушений и конфликта с главным тренером, а не дисквалификации.

Защитник английского клуба «Кристал Пэлас» Мамаду Сако подал иск в Высокий суд Лондона против Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он считает, что его карьере был нанесён ущерб из-за несправедливого обвинения в употреблении запрещённых препаратов. Футболист намерен отсудить у WADA £13 млн в качестве компенсации.

В марте 2016 года Сако, на тот момент выступавший за «Ливерпуль», сдал положительный допинг-тест на хигенамин после матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Стимулятор попал в его организм с жиросжигающим препаратом. Француз отказался от вскрытия пробы B, и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование, на 30 дней отстранив его от участия в матчах. Главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп заявил, что ему остаётся лишь принять решение футбольных властей и какое-то время не рассчитывать на услуги защитника.

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Стоит отметить, что в сезоне-2015/16 «Ливерпуль» дошёл до финала второго по значимости турнира Старого света, в котором уступил испанской «Севилье» со счётом 1:3. Из-за дисквалификации Сако потерял место в составе, несмотря на то, что в скором времени был полностью оправдан. Выяснилось, что хигенамин отсутствует в списке запрещённых препаратов. В УЕФА подчеркнули, что ошибка была связана с тем, что в WADA не дали исчерпывающих разъяснений по поводу статуса данного вещества.

Пропуск концовки сезона и решающих матчей еврокубка мог пройти практически бесследно для карьеры защитника, если бы не стартующее во Франции континентальное первенство. Главный тренер «синих» Дидье Дешам подчёркивал, что состав сборной был укомплектован ещё до того, как Сако был оправдан, в связи с чем он не представляет возможным что-либо менять за несколько недель до старта турнира.

«С него сняли обвинения? Серьёзно? Нет, он не вернётся в сборную. Это будет неуважением к тем игрокам, кого я уже вызвал. Когда определялся состав, не было никаких предпосылок к тому, что в деле Сако будет положительный исход», — цитировал специалиста Goal.

В сезоне-2016/17 француз перестал попадать и в основу «Ливерпуля», а в зимнее трансферное окно и вовсе на правах аренды отправился в «Кристал Пэлас», который вскоре выкупил его за £26 млн.

При этом ещё летом произошёл целый ряд неприятных эпизодов, которые привели к конфликту между Сако и Клоппом. По словам наставника «Ливерпуля», футболист безответственно относился к правилам команды, постоянно их нарушая.

«Он чуть было не опоздал на самолёт в Сан-Франциско, пропустил тренировку и появился с опозданием на одном из приёмов пищи. Мне необходимо строить сплочённую команду, нам нужно начинать с нуля. Я посчитал, что будет лучше, если он отправится обратно в Англию. У нас есть правила, которые нужно уважать. Если мне кажется, что кто-то не это не делает, я должен реагировать», — отмечал немец во время турне по США.

Спустя три года после отстранения Сако принял решение отстаивать свою правоту в суде, и доказать, что во всех его бедствиях виновато WADA. На первом слушании адвокат Стюарт Ричи заявил, что репутации его клиента был нанесён непоправимый ущерб, который ощущается до сих пор. Кроме того, в результате допингового скандала его ценность как игрока значительно упала, что в свою очередь, повлияло на его доходы.

«Кристал Пэлас» — уважаемая команда Премьер-лиги, однако у неё нет репутации или узнаваемости «Ливерпуля», которые придают ценности его игрокам. Лишь недавно Сако был вновь вызван в сборную Франции», — приводит слова Ричи The Telegraph.

Кроме того, сторона француза настаивает на том, что WADA намеренно усугубляло ситуацию, рассылая СМИ письма с подтверждением его вины.

В свою очередь, представители агентства отрицают все обвинения в свой адрес. Они отметили, что на дальнейшую карьеру футболиста повлияли проблемы с дисциплиной и конфликт с Клоппом, а вовсе не дисквалификация.

«По нашему мнению, аренда и дальнейший переход в «Кристал Пэлас» в январе 2017 года, а также невызов в сборную Франции были следствием дисциплинарных нарушений и напрямую не связаны с обвинениями в употреблении допинга», — заявил Шейн Сиббел, представляющий интересы организации.

В Высоком суде Лондона отметили, что будет проведено расследование, которое установит, действительно ли в работе WADA были допущены нарушения, которые негативно сказались на карьере Сако.