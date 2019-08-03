Дисквалификация на три месяца: КОНМЕБОЛ наказала Месси за слова о коррупции и нечестном судействе

Аргентинский футболист Лионель Месси дисквалифицирован на три месяца за свои высказывания, озвученные во время последнего Кубка Америки. Тогда он обвинял организаторов турнира в коррупции и симпатиях к команде Бразилии, а судей — в предвзятом отношении к аргентинской команде. Месси пропустит три товарищеских матча сборной, а также одну официальную игру в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Аргентинский футболист Лионель Месси отстранён на три месяца от матчей за свою сборную, а также приговорён к штрафу в размере $50 тыс. Его дисквалификация продлится до 2 ноября 2019 года. Такое решение принял дисциплинарный трибунал Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) после громких заявлений футболиста о нечестном судействе на недавнем Кубке Америки и коррупции в рядах организации.

Дело Месси рассматривало единолично вице-президентом трибунала Амарилисом Белисарио из Венесуэлы. Нападающий имеет право в течение семи дней подать апелляцию на решение КОНМЕБОЛ, которая будет стоить $3 тыс. Ранее аргентинец уже был дисквалифицирован на один официальный матч за сборную и оштрафован на $1500 за неподобающее поведение на Кубке Америки.

Также по теме Хитрый голевой пас, спорное удаление и обвинение в коррупции: как Месси принёс Аргентине бронзу Кубка Америки Сборная Аргентины стала бронзовым призёром Кубка Америки по футболу. В матче за третье место двукратные чемпионы мира обыграли команду...

Месси был признан виновным в нарушении пунктов 7.1 и 7.2 дисциплинарного регламента КОНМЕБОЛ. Первый из них гласит, что члены организации, клубы, игроки и другие лица должны действовать с уважением и строгим соблюдением принципов лояльности, честности и спортивного мастерства. Второй запрещает участникам футбольных соревнований вести себя оскорбительно и заниматься клеветой, нарушать минимальные принципы приемлемого поведения в спорте, оскорблять КОНМЕБОЛ и её должностных лиц, дискредитировать футбол и КОНМЕБОЛ в частности.

В решении трибунала не указано, какие именно действия и высказывания игрока во время Кубка Америки привели к такому наказанию. Однако он действительно неоднократно высказывал недовольство организаторами турнира и судейством в своих матчах.

Скандал с Месси начался с полуфинальной игры против хозяев соревнований сборной Бразилии, в которой сборная Аргентина потерпела поражение со счётом 0:2. По мнение проигравших, им дважды было отказано в праве на пенальти. Месси тогда заявил, что Бразилия оказала слишком большое влияние на результат.

«Устали на этом турнире от странных судейских решений. Удивительно, но судья за весь матч ни разу не воспользовался VAR. Судья не был справедлив в своих решениях. Я бы хотел, чтобы Южноамериканская конфедерация футбола сделала хоть что-то, но это сложно, потому что Бразилия управляет всем», — цитировала Месси Marca.

Спустя несколько дней Аргентины встречалась с Чили в матче за третье место, и вновь Месси оказался в центре внимания. Хотя в этот раз его команда одержала победу, сам игрок не доиграл даже до перерыва, так как был удалён парагвайским арбитром Марио Де Виваром за грубую игру против Гари Меделя. По мнению многих специалистов и самого нападающего, он такого наказания не заслуживал, тем более что ранее Медель сам нарушал против него правила. После матча Месси вновь раскритиковал судей и КОНМЕБОЛ.

«Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии», — добавил Месси, который заодно проигнорировал церемонию награждения бронзовыми медалями.

Также по теме Голы Фирмино и Жезуса, штанга Месси и перекладина Агуэро: как Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Аргентину и в пятый раз пробилась в финал Кубка Америки по футболу. Забитыми мячами в составе пентакампеонов...

Позднее аргентинец, по данным СМИ, принёс извинения за свои слова, однако в КОНМЕБОЛ дали понять, что вновь применят санкции к звёздному футболисту — после турнира организация выпустила заявление, в котором назвала слова игрока недопустимыми и демонстрирующими отсутствие уважения. По различной информации, ему могла грозить двухлетняя дисквалификация, из-за которой он бы пропустил весь отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года.

В итоге Месси пропустит только ближайшие товарищеские матчи сборной Аргентины. Он не сможет сыграть в сентябре против Чили и Мексики, а также в октябре против команды Германии. Первым матчем нападающего после дисквалификации может стать встреча с Бразилией в Саудовской Аравии. При этом предыдущее отстранение Месси на одну официальную игру остаётся в силе. Он пропустит первый тур отборочного турнира на ЧМ-2022 для Южной Америки, который стартует в марте следующего года. Соперник сборной Аргентины пока не определён.

Ранее Месси никогда не подвергался столь длительной дисквалификации в матчах за сборную. До Кубка мира он был лишь раз удалён с поля в своём первом матче с командой Венгрии. В «Барселоне» Месси ни разу не удалялся и не пропускал игры по дисциплинарным причинам.