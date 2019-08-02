«Ничто не должно стоять на пути к мечте»: женщины-арбитры впервые назначены на матч за Суперкубок УЕФА

Матч Суперкубка УЕФА, который пройдёт 14 августа в Стамбуле, впервые в истории обслужит женская бригада арбитров. Главным судьёй встречи назначена 35-летняя француженка Стефани Фраппар. Её помощниками станут соотечественница Мануэла Николози, ирландка Мишель О'Нил, а также турок Джюнейт Чакыр. По словам президента УЕФА Александра Чеферина, это историческое решение должно вдохновить женщин последовать примеру Фраппар.

Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что матч Суперкубка УЕФА, в котором 14 августа сойдутся английские «Ливерпуль» и «Челси», войдёт в историю футбола. Впервые официальную встречу такого уровня рассудит женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Впервые в истории женщина-арбитр будет работать на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд. Суперкубок УЕФА традиционно даёт старт новому европейскому сезону, а встречаются в нём победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. В этом году он будет разыгран в Стамбуле на стадионе «Бешикташ Парк», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

В роли линейных арбитров выступят соотечественница Фраппар Мануэла Николози, а также ирландка Мишель О'Нил. Четвёртым членом бригады станет опытный турецкий арбитр Джюнейт Чакыр, которая в разное время обслуживала крупнейшие еврокубковые матчи, а также встречи в рамках континентальных и мировых первенств, в том числе мундиаля 2019 года.

Несмотря на достаточно молодой для рефери возраст, 35-летняя Фраппар может похвастаться серьёзной карьерой на международной арене. В 2009 году она вошла в официальный список судей Международной федерации футбола (ФИФА), а спустя два года уже работала на матчах Насьоналя — третьего по силе дивизиона чемпионата Франции.

В 2014 году она стала первой судьёй мужского турнира в рамках Лиги 2, а в 2015 году дебютировала на первенстве планеты среди женщин в Канаде. В апреле нынешнего года рефери обслужила свой первый матч в Лиге 1, в котором встречались «Страсбур» и «Амьен». В июне стало известно, что она продолжит работу в высшем французском дивизионе и в следующем сезоне.

Главным достижением в карьере Фраппар на данный момент является судейство в финале женского чемпионата мира 2019 года, в котором сошлись сборные Нидерландов и США. В этой встрече она назначила один пенальти, выведший вперёд североамериканскую команду, а также показала три жёлтые карточки. В этом матче ей также помогали Николози и О'Нил.

Своё историческое решение в УЕФА объяснили тем, что француженка обладает достаточным опытом и надёжностью, которую она не раз демонстрировала на разных уровнях.

«За долгие годы Стефани доказала, что является одним из лучших рефери среди женщин. Не только в Европе, но и в мире. Она способна обслуживать матчи самого высокого уровня, что доказала в этом году в финале женского чемпионата мира. Надеюсь, встреча в Стамбуле подарит ей ещё больше опыта в период, когда она подходит к расцвету своей судейской карьеры», — заявил старший офицер организации по вопросам судейства Роберто Розетти.

В последнее время УЕФА уделяет большое внимание присутствию представительниц слабого пола в футболе. Женские международные турниры освещаются не меньше, чем мужские, по итогам сезона-2018/19 «Золотой мяч» наравне с полузащитником «Реала» Лукой Модричем впервые получила норвежская нападающая «Лиона» Ада Хегерберг, а сама организация ведёт активную борьбу за гендерное равноправие не только на поле, но и на трибунах.

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«Наша организация уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях. Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

После финала чемпионата мира 2019 года сама француженка отмечала, что не ощущает большой разницы между обслуживанием мужских и женских матчей. Однако, по её признанию, выходя на поле, она чувствует ответственность перед женщинами, для которых является примером в данной сфере.

«Это действительно давит, когда тебе приходится доказывать, что всё возможно, а на тебя по телевизору смотрят молодые девушки, готовые последовать по твоему пути. Ведь раньше у нас были только мужчины-судьи. Надеюсь, мой пример их вдохновит», — рассказывала Фраппар в интервью Le Parisien.

Новость о назначении женской бригады арбитров положительно оценила бывший рефери ФИФА Наталья Авдонченко. Она предположила, что в будущем футбольные власти чаще будут доверять судейство женщинам. По её мнению, отчасти это связано с внедрением современных технологий.

«Если будет какая-то ошибка со стороны женщины-судьи, то VAR поможет. Мне кажется, УЕФА считает, что в будущем нужно доверять больше матчей женщинам. Когда увидела эту новость, очень порадовалась за девочку, я её инспектировала, когда она только начинала. Для француженки это здорово, не каждый может судить такие матчи, это сумасшедший шаг для Стефани», — цитирует Авдонченко ТАСС.

В 2004 году первопроходцем среди женщин-арбитров в еврокубках стала Николь Петинья. Как и французская коллега, получив лицензию ФИФА в 1996 году, она начала свою карьеру с судейства в высшем дивизионе чемпионата Швейцарии среди мужских команд. Затем рефери обслуживала матчи квалификационного раунда Кубка УЕФА и завершила профессиональную деятельность в 2009 году.