Матч Суперкубка УЕФА впервые рассудит женская бригада арбитров

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Женская бригада футбольных арбитров впервые в истории назначена на матч за Суперкубок УЕФА.
Матч Суперкубка УЕФА впервые рассудит женская бригада арбитров
  • ©PETTER ARVIDSON, via www.imago-i/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главным рефери будет работать француженка Стефани Фраппар, а её помощницами на боковых линиях станут Мануэла Николози и Мишель О'Нил.

В матче за Суперкубок УЕФА встретятся победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Челси», выигравший Лигу Европы.

Встреча состоится 14 августа в Стамбуле.

Ранее определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы.

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