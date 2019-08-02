Матч Суперкубка УЕФА впервые рассудит женская бригада арбитров
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Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Главным рефери будет работать француженка Стефани Фраппар, а её помощницами на боковых линиях станут Мануэла Николози и Мишель О'Нил.
В матче за Суперкубок УЕФА встретятся победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Челси», выигравший Лигу Европы.
Встреча состоится 14 августа в Стамбуле.
Ранее определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы.