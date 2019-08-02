Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы

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Стали известны все пары третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы

    Пары выглядят следующим образом: 

    «Сутьеска» (Черногория) — «Линфилд» (Северная Ирландия);

    «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Судува» (Литва);

    «Арарат-Армения» (Армения) — «Сабуртало» (Грузия);

    «Рига» (Латвия) — ХИК (Финляндия);

    «Лудогорец» (Болгария) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс);

    «Сараево» (Босния и Герцеговина) — БАТЭ (Белоруссия);

    «Дюделанж» (Люксембург) — «Нымме Калью» (Эстония);

    «Астана» (Казахстан) — «Валетта» (Мальта);

    «Шериф» (Молдавия) — АИК (Швеция);

    «Слован» (Чехия) — «Дандолк» (Ирландия);

    «Норрчёпинг» (Швеция) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль);

    «Торино» (Италия) — «Шахтёр» Солигорск (Белоруссия);

    «Антверпен» (Бельгия) — «Виктория» (Чехия);

    «Аустрия» (Австрия) — «Аполлон» (Кипр);

    «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Динамо» Тбилиси (Грузия);

    «Брондбю» (Швеция) — «Брага» (Португалия);

    «Мёльде» (Норвегия) — «Арис» (Греция);

    «Локомотив» Пловдив (Болгария) — «Страсбур» (Франция);

    «Тун» (Швейцария) — «Спартак» Москва (Россия);

    «Стяуа» (Румыния) — «Млада Болеслав» (Чехия);

    «Пюник» (Армения) — «Вулверхэмптон» (Англия);

    «Мидтьюланн» (Дания) — «Рейнджерс» (Шотландия);

    «Мариуполь» (Украина) — АЗ (Нидерланды);

    АЕК Ларнака (Кипр) — «Гент» (Бельгия);

    «Легия» (Польша) — «Атромитос» (Греция);

    «Хёугесунн» (Норвегия) — ПСВ (Нидерланды);

    «Риека» (Хорватия) — «Абердин» (Шотландия);

    «Вентспилс» (Латвия) — «Гимарайнш» (Португалия);

    «Вадуц» (Лихтенштейн) — «Айнтрахт» (Германия);

    «Партизан» (Сербия) — «Йени Малатьяспор» (Турция);

    «Мальмё» (Швеция) — «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина);

    ЦСКА София (Болгария) — «Заря» (Украина);

    «Нефтчи» (Азербайджан) — «Бней Иегуда» (Израиль);

    «Люцерн» (Швейцария) — «Эспаньол» (Испания);

    «Спарта» (Чехия) — «Трабзонспор» (Турция);

    «Университатя» (Румыния) — АЕК Афины (Греция). 

    Ранее голкипер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Нефтчи» в квалификации ЛЕ.

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