Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы
Пары выглядят следующим образом:
«Сутьеска» (Черногория) — «Линфилд» (Северная Ирландия);
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Судува» (Литва);
«Арарат-Армения» (Армения) — «Сабуртало» (Грузия);
«Рига» (Латвия) — ХИК (Финляндия);
«Лудогорец» (Болгария) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс);
«Сараево» (Босния и Герцеговина) — БАТЭ (Белоруссия);
«Дюделанж» (Люксембург) — «Нымме Калью» (Эстония);
«Астана» (Казахстан) — «Валетта» (Мальта);
«Шериф» (Молдавия) — АИК (Швеция);
«Слован» (Чехия) — «Дандолк» (Ирландия);
«Норрчёпинг» (Швеция) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль);
«Торино» (Италия) — «Шахтёр» Солигорск (Белоруссия);
«Антверпен» (Бельгия) — «Виктория» (Чехия);
«Аустрия» (Австрия) — «Аполлон» (Кипр);
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Динамо» Тбилиси (Грузия);
«Брондбю» (Швеция) — «Брага» (Португалия);
«Мёльде» (Норвегия) — «Арис» (Греция);
«Локомотив» Пловдив (Болгария) — «Страсбур» (Франция);
«Тун» (Швейцария) — «Спартак» Москва (Россия);
«Стяуа» (Румыния) — «Млада Болеслав» (Чехия);
«Пюник» (Армения) — «Вулверхэмптон» (Англия);
«Мидтьюланн» (Дания) — «Рейнджерс» (Шотландия);
«Мариуполь» (Украина) — АЗ (Нидерланды);
АЕК Ларнака (Кипр) — «Гент» (Бельгия);
«Легия» (Польша) — «Атромитос» (Греция);
«Хёугесунн» (Норвегия) — ПСВ (Нидерланды);
«Риека» (Хорватия) — «Абердин» (Шотландия);
«Вентспилс» (Латвия) — «Гимарайнш» (Португалия);
«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Айнтрахт» (Германия);
«Партизан» (Сербия) — «Йени Малатьяспор» (Турция);
«Мальмё» (Швеция) — «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина);
ЦСКА София (Болгария) — «Заря» (Украина);
«Нефтчи» (Азербайджан) — «Бней Иегуда» (Израиль);
«Люцерн» (Швейцария) — «Эспаньол» (Испания);
«Спарта» (Чехия) — «Трабзонспор» (Турция);
«Университатя» (Румыния) — АЕК Афины (Греция).
Ранее голкипер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Нефтчи» в квалификации ЛЕ.