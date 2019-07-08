«Рады делегировать Петербургу четыре матча турнира»: исполнительный директор УЕФА о формате Евро-2020 и пользе Fan ID

Проведение чемпионата Европы-2020 по футболу на территории нескольких государств поспособствует развитию небольших национальных федераций. Об этом в интервью RT заявил исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен. По его словам, каждая сборная будет прикреплена к близлежащему городу, из-за чего не возникнет проблем с логистикой. Кроме того функционер рассказал о ценовой политике организации и борьбе с перекупщиками билетов, а также прокомментировал ситуацию с отказом полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна от участия в финале Лиги Европы.

«К 12 июня 2020-го подойдём в безупречной форме»

— Как УЕФА пришёл к решению организовать чемпионат Европы 2020 года на территории всего континента?

— Конечно, это было непросто. Экс-глава организации Мишель Платини хотел сделать нечто особенное в честь юбилея турнира. Ему понравилась идея провести соревнования сразу в нескольких странах, тем самым дав маленьким федерациям шанс построить новые стадионы.

— По какому принципу были выбраны города-хозяева чемпионата?

— Каждый из 55 членов УЕФА имел возможность подать заявку на проведение турнира. В итоге желание сделать это изъявили 16 стран, из которых были отобраны 12.

— От России заявку подал лишь Санкт-Петербург?

— Да. Российский футбольный союз (РФС) сразу предложил именно этот город.

— Во время прошлогоднего мундиаля Санкт-Петербург хорошо себя зарекомендовал?

— Да, конечно! Уровень организации был очень высоким. В связи с этим мы были крайне рады делегировать этому потрясающему городу четыре матча турнира. В июне и июле он особенно прекрасен, когда ты видишь над головой чистое небо.

— В соответствии с данным форматом одна сборная может сначала сыграть в Копенгагене, потом переехать в Баку, а оттуда — в Рим. Не будет ли в связи с этим тяжело болельщикам? Не возникнет ли проблем с логистикой?

— Мы уже обсудили данный вопрос. Чтобы избежать проблем, все национальные команды будут прикреплены к близлежащим городам Евро-2020. Так, Санкт-Петербург связан с Копенгагеном. Россия проведёт две встречи здесь, а Дания — там. А их соперники будут путешествовать между этими точками. Поэтому сборным не придётся покидать пределы двух стран.

— Кто, в таком случае, будет играть в Баку?

— По нашей схеме Баку связан с Римом. Я очень надеюсь, что Азербайджан попадёт на чемпионат Европы, хотя на данный момент перед ним стоит более сложная задача, чем перед Италией. Если этого не произойдёт, то подопечные Роберто Манчини проведут три встречи у себя дома.

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— Будет ли болельщикам проще приобрести билеты на такие матчи?

— Да. С 12 июня по 12 июля каждый из них может купить билет на специальном сайте. Это первая и самая простая фаза. Затем они будут реализовываться через национальные федерации. Поэтому могу лишь посоветовать озаботиться данным вопросом как можно скорее.

— Продажа будет осуществляться по принципу лотереи?

— Да, в том случае, если спрос на конкретный матч будет слишком велик. Именно на это мы и рассчитываем, поэтому такая лотерея будет проведена уже в августе. В первую фазу будет реализовано порядка 42% всех билетов.

— Была ли уже установлена цена?

— Минимальная стоимость составит €50. Покупку билетов на 47 из 51 матчей сможет позволить себе почти каждый. Но чем ближе к завершению турнира, тем выше будет цена. Полуфинальные встречи и финал пройдут в Лондоне, поэтому спрос на них будет велик. Разумеется, не стоит забывать и о прибыли с чемпионата.

— Сколько будет стоит самый дешёвый билет на финал?

— Чуть меньше €100. Но не стоит беспокоиться. Даже самые дешёвые места на любом из наших стадионов предложат хороший обзор на поле.

— Остались ли у вас неразрешённые задачи и вызовы за год до старта чемпионата Европы?

— Действительно, у нас осталось не так много времени. И каждый день мы сталкиваемся с определёнными проблемами и вопросами. Так происходит всегда, это нормально. Но самые главные из них нам уже удалось решить. Я уверен в наших силах, в том, что к 12 июня 2020 года мы подойдём в безупречной форме.

«Система Fan ID хорошо отработала в России»

— После финала Лиги Европы на УЕФА обрушилась волна критики из-за места его проведения. Что бы вы ответили тем людям, которые ругали вас за то, что он состоялся в Баку?

— Во-первых, никто не ожидал, что в решающий матч попадут две команды из одного города. Шанс, что такое случится, был минимален. Во-вторых, Баку был выбран для проведения финала Лиги Европы очень давно. И Азербайджан в качестве одного из членов УЕФА прекрасно справился со своей задачей. Да, город находится в дальнем углу континента, и добраться туда не совсем просто. Мы это понимали, но в то же время хотели дать возможность организовать такую встречу кому-то за пределами Центральной Европы. Город проведёт свою часть первенства Старого Света на высоком уровне. В декабре станут известны все финалисты, и тогда мы сможем правильно выстроить логистику.

— В преддверии финала Лиги Европы армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян отказался приезжать в Баку. Могли ли вы предвидеть данную ситуацию? Не оставила ли она негативный отпечаток на футболе в целом?

— Никто не мог предвидеть, что в решающей встрече окажутся именно «канониры». Но Азербайджан дал нам все гарантии безопасности, поэтому причин не проводить финал именно там у нас не было. Это решение самого футболиста, и мы его уважаем. УЕФА придерживается нейтралитета относительно политических вопросов. Поэтому с организационной точки зрения Мхитарян мог принять участие в этом матче.

— Во время финала Лиги чемпионов многие болельщики жаловались на то, что они не смогли попасть на матч, так как значительная часть билетов досталась спонсорам. Изменится ли политика УЕФА в отношении корпоративных клиентов?

— Не думаю. Корпоративным клиентам достаётся примерно 12% всех билетов. Если подумать, это не так много, но именно эти люди очень важны, так как приносят прибыль. Они полезны и фанатам, ведь за те же деньги клубы покупают дорогих игроков. Стоит учитывать и тот факт, что каждый из них также является поклонникам футбола.

Но «Ливерпуль» — одна из самых популярных команд в мире. Если стадион вместимостью 300 тыс. отдать одним болельщикам — всё равно останутся недовольные. УЕФА старается, чтобы минимум 56% мест отходило командам-участникам матчей. 20% билетов для общей продажи должны оставаться остальным любителям футбола со всего мира. Да, кто-то на нас обиделся, это понятно. Но что нам остаётся делать?

— Значит, 25 тыс. спонсорских билетов на финал Лиги чемпионов — вымысел?

— Да.

— Ещё одной большой проблемой для современного футбола является спекуляция. Как УЕФА борется с перекупщиками?

— Это непросто, особенно с приходом новых технологий, когда за билет можно заплатить онлайн. Нам приходится бороться с ботами, которые скупают их в больших количествах. Кроме того, мы сотрудничаем с правоохранительными органами стран, где проходят матчи. Они помогают устранять больших игроков на чёрном рынке. Потому что в погоне за билетом болельщики зачастую теряют головы и готовы отдать за него любые деньги. Мы резко против этого. Наши патрули вылавливают спекулянтов на стадионах. Разумеется, невозможно взять ситуацию под полный контроль. Но УЕФА постоянно находится в поисках новых путей, чтобы сделать это.

— Не поможет ли этому введение системы Fan ID, прекрасно зарекомендовавшей себя во время чемпионата мира 2018 года?

— Да, наши билеты также именные. Эта система хорошо отработала в России, но нам будет непросто и достаточно затратно внедрять её каждый год по всей Европе. Но она бы действительно нанесла ощутимый удар по чёрному рынку. Кроме того, мы всё больше внедряем новейшие технологии — такие, как мобильные системы, которые помогают контролировать распространение билетов.

— Вы бы рассмотрели возможность внедрения Fan ID на турниры под эгидой УЕФА?

— В настоящий момент — нет. Но эта система будет работать в Санкт-Петербурге на чемпионате Европы 2020 года. Это было предложение правительства РФ, которое мы с радостью приняли, так как оно способно решить визовый вопрос и даёт больше контроля.

— Международная федерация футбола (ФИФА) проводит большое количество реформ. Какие изменения нам ждать от УЕФА?

— Сейчас перед нами стоят два главных вопроса: как будет выглядеть футбол и как сложится календарь после 2024 года? В настоящий момент все члены УЕФА активно обсуждают изменения, которые должны произойти на европейском уровне. У нас есть великолепные турниры — Лига чемпионов и Лига Европы. В 2021 году появится ещё одно клубное соревнование. Кроме того, есть континентальное первенство и отбор к нему, недавно очень успешно стартовала Лига наций. Мы находимся в хорошей форме. Думаем, как улучшить молодёжный спорт. Всё это направлено на позитивный результат, а не на преобразование ради преобразования.