СМИ: Зане согласился на трансфер в «Баварию»
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Как сообщает Kicker, трансфер 23-летнего вингера обойдётся клубу из Мюнхена в €100 млн.
Отмечается, что Зане подпишет соглашение, рассчитанное на четыре или пять лет.
23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 133 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу — Кубок и Суперкубок Англии.
Ранее «Арсенал» объявил о трансфере Николя Пепе.