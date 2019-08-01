СМИ: Зане согласился на трансфер в «Баварию»

Нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Лерой Зане ответил согласием на предложение перейти в мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает Kicker, трансфер 23-летнего вингера обойдётся клубу из Мюнхена в €100 млн.

Отмечается, что Зане подпишет соглашение, рассчитанное на четыре или пять лет.

23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 133 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу — Кубок и Суперкубок Англии.

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