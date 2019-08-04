Месть ПСЖ, фиаско «Баварии» и ссора Мбаппе с Неймаром: чем завершились матчи за Суперкубки во Франции и Германии

«Пари Сен-Жермен» взял реванш у «Ренна» за поражение в финале Кубка Франции и в седьмой раз подряд завоевал Суперкубок страны. Автором победного гола стал Анхель Ди Мария, а во время церемонии празднования между Килианом Мбаппе и Неймаром разгорелся конфликт. «Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» и в рекордный, шестой раз уступила в матче за трофей. Главным героем встречи стал Джейдон Санчо. Английский полузащитник забил мяч и отдал результативную передачу.

Седьмая победа ПСЖ подряд

Пока в России идёт борьба за лидерство в турнирной таблице, представители большой пятёрки европейских чемпионатов лишь открывают новый сезон сражением за Суперкубок. Первым обладатель почётного трофея определялся во Франции, где чемпион страны «Пари Сен-Жермен» бился с «Ренном». Для подопечных Томаса Тухеля эта встреча была более чем принципиальной, ведь именно красно-чёрные обыграли их в финале национального кубка и не позволили сделать золотой дубль.

Интересной особенностью этой встречи стало то, что она проходила не на территории Франции. На протяжении последних десяти лет матч за Суперкубок неизменно проводился за пределами государства, что позволило понаблюдать за ним поклонникам футбола из Канады, Китая, Марокко, Туниса, Австрии и Габона. Шэньчжэнь же стал первым городом, два раза подряд удостоившимся чести принимать у себя битву за трофей. Год назад здесь ПСЖ разгромил «Монако» со счётом 4:0 и в шестой раз кряду начал сезон с триумфа.

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По стартовому протоколу стало понятно, что парижане всерьёз настроены отомстить своим противникам за неудачу в финале Кубка Франции. На поле появились почти все лидеры коллектива, включая Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, а также звёздные новички в лице Андера Эрреры и Пабло Санабрии. «Ренн» же, напротив, предстал в полурезервном составе, в котором не оказалось ни лучшего игрока команды по системе «гол + пас» (13 + 11) Исмаилы Сарра, ни главного бомбардира Мбая Ньянга, который был выкуплен у «Торино» за €15 млн. Оба получили отдых из-за участия в Кубке африканских наций.

Однако это не помешало подопечным Жюльена Штефана ударно провести старт матча и выйти вперёд. Уже на 13-й минуте номинальным гостям удалась быстрая контратака. Бенжамен Бурижо исполнил филигранную передачу в штрафную, которую коленом замкнул Андриен Эну. Таким образом, футболисты «Ренна» смогли преобразовать в гол свой единственный удар по воротам за тайм. Для сравнения: парижане были гораздо менее эффективны — 12 ударов, из которых лишь один в створ и ни одного забитого мяча.

Однако разница в классе всё же предопределила результат противостояния. Во втором тайме подопечные Тухеля основательно завладели преимуществом и с разницей в 16 минут дважды огорчили Томаша Коубека. Сначала Мбаппе завершил красивую позиционную атаку с участием Маркиньоса и Сарабии, а затем своё веское слово сказал Анхель Ди Мария. Ему понадобилось всего 12 минут, чтобы блестяще исполнить штрафной и установить окончательный счёт встречи.

Однако на этом важные события не закончились. Во время празднования произошёл конфликт между Мбаппе и Неймаром. Несколько месяцев назад стало известно о желании бразильца покинуть французский клуб и вернуться в «Барселону», что вряд ли понравилось его партнёрам. Так, Килиан демонстративно оттолкнул самого дорогого футболиста планеты, не позволив тому быть запечатлённым на командном фото.

Mbappe literally put him out lmaoo pic.twitter.com/xNAIV22GQ2 — Clem (@PSGDub) August 3, 2019

Успех «Боруссии»

В Германии обладатель Суперкубка определялся в противостоянии непримиримых соперников — «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда. За всю историю коллективы шесть раз оспаривали данный трофей в очном противостоянии и к этому моменту имели в своём активе по три победы. Причём «шмели» долгое время вели со счётом 3:1, но за последние три года дважды уступили. В 2016-м всё решили точные удары Артуро Видаля и Томаса Мюллера, а год спустя «ФК Голливуд» оказался сильнее в серии 11-метровых. Решающий промах допустил защитник Марк Бартра, в настоящее время защищающий цвета «Бетиса».

Битва между «Баварией» и «Боруссией» носит сверхпринципиальный характер. Поэтому не приходилось сомневаться, что наставники выпустят на поле основные составы. В итоге в заявке оказались почти все лидеры, за исключением целого ряда травмированных. Так, выйти на изумрудный газон «Сигнал Идуна Парка» не смогли Роман Бюрки, Юлиан Брандт, Торган Азар, Лукас Эрнандес и Серж Гнабри.

Начало встречи осталось за хозяевами. Уже на 47-й секунде Марко Ройс мог открыть счёт, но Мануэль Нойер совершил невероятный сейв и тем самым исправил грубую ошибку Никласа Зюле в центре поля. Правда, на исходе четверти часа уже сам вратарь чуть было не «привёз» гол в собственные ворота. В попытке прервать атаку соперника он совершил рывок практически до центра поля, но переоценил свои скоростные навыки. Пако Алькасер опередил немца и пробил по пустым воротам, но промахнулся.

После этого мюнхенцы перехватили инициативу и зажали соперника в его штрафной, но мяч отказывался идти в сетку. Несколько отличных моментов упустили Роберт Левандовки и Кингсли Коман, а Леон Горецка был настолько нацелен на ворота, что в одном из эпизодов сбил с ног голкипера противника Марвина Хица.

До перерыва зрители так и не увидели забитых мячей, зато после стали свидетелями сразу двух взятий ворот. Причём в обоих из них непосредственное участие принял Джейдон Санчо. Сначала одно из главных открытий прошлого сезона ассистировал Алькасеру, предварительно оставив не у дел сразу четырёх игроков «Баварии». А затем отправил мяч между ног самому Нойеру. Выступление юного англичанина настолько разозлило его оппонентов, что Йозуа Киммих умышленно наступил тому на голеностоп.

Во втором тайме «Бавария» вдвое превзошла своего соперника по владению мячом (67:33) и нанесла вдвое больше ударов в створ (4:2), но так и не смогла отквитать хотя бы один гол. Коман и Мюллер в упор расстреливали Хица, но тот чудом сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Боруссия» одержала победу и в шестой раз в истории выиграла Суперкубок Германии по футболу. По этому показателю она уверенно занимает второе место и уступает лишь «Баварии». На данный момент в активе «ФК Голливуд» на один трофей больше. Примечательно, что мюнхенцы лидируют не только по числу побед, но и по количеству поражений. Так, они шесть раз возвращались домой ни с чем, причём четыре из этих неудач произошли в период с 2013 года.