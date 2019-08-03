ПСЖ победил «Ренн» и завоевал Суперкубок Франции по футболу
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Встреча прошла в китайском Шэньчжэне и завершилась со счётом 2:1.
На 13-й минуте Адриен Эну вывел «Ренн» вперёд. Парижане ответили на это голом Килиана Мбаппе на 57-й минуте, а на 73-й Анхель Ди Мария установил окончательный счёт.
ПСЖ является чемпионом французской Лиги 1, а «Ренн» — обладателем национального кубка.
ПСЖ выиграл Суперкубок Франции в девятый раз в своей истории.
Ранее сообщалось, что ПСЖ лишил Неймара премии в размере €5 млн.