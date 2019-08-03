ПСЖ победил «Ренн» и завоевал Суперкубок Франции по футболу

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ПСЖ взял верх над «Ренном» в матче за Суперкубок Франции по футболу.
ПСЖ победил «Ренн» и завоевал Суперкубок Франции по футболу
  • ©Philippe LECOEUR, via www.imago-/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча прошла в китайском Шэньчжэне и завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте Адриен Эну вывел «Ренн» вперёд. Парижане ответили на это голом Килиана Мбаппе на 57-й минуте, а на 73-й Анхель Ди Мария установил окончательный счёт.

ПСЖ является чемпионом французской Лиги 1, а «Ренн» — обладателем национального кубка.

ПСЖ выиграл Суперкубок Франции в девятый раз в своей истории.

Ранее сообщалось, что ПСЖ лишил Неймара премии в размере €5 млн.

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