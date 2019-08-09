Реклама букмекерской конторы и завершение успешной карьеры в США: почему возвращение Руни в Англию обернулось скандалом

Футболист Уэйн Руни совершил неожиданный переход из американского клуба «Ди Си Юнайтед» в «Дерби Каунти», выступающий в первом дивизионе чемпионата Англии. Он выбрал для себя 32-й номер, из-за чего его обвинили в недобросовестной рекламе букмекерской компании 32Red, которая является партнёром новой команды нападающего. Футбольная ассоциация Англии может начать расследование по этому делу, но только в январе следующего года, когда трансфер состоится.

В следующем году нападающий Уэйн Руни вернётся на родину после полутора лет, проведённых в американском клубе «Ди Си Юнайтед». Лучший бомбардир в истории сборной Англии станет играющим тренером в клубе «Дерби Каунти», представляющем Чемпионшип — второй по силе дивизион. Стороны уже договорились о трансфере, Руни даже успел зарезервировать за собой игровой номер. Однако это формальное для футболистов событие спровоцировало скандал, из-за которого Футбольная ассоциация Англии (FA) может начать расследование в отношении нападающего.

Руни выбрал для себя 32-й номер, под которым ещё никогда не выступал. Смена цифр на футболке так бы и осталась никем не замеченной, кроме фанатов «Дерби Каунти», если бы не одно обстоятельство, сопровождавшее переход нападающего в новый для себя клуб: трансфер профинансировала британская букмекерская контора 32Red. С ней Руни заключил соглашение, согласно которому становится послом компании.

Delighted to announce I’ll be joining @dcfcofficial as player coach in January 🙂 #WR32pic.twitter.com/K5nVbhgopy — Wayne Rooney (@WayneRooney) August 6, 2019

Выбор такого номера в Англии сочли рекламным трюком, который обходит существующие правила в отношении букмекерских контор и игорного бизнеса. Спонсоры клубов могут размещать на футболках свою рекламу площадью не более 100 кв. см. Однако число «32», написанное огромными цифрами на спине Руни, будет выделяться на фоне всех других логотипов и непрозрачно намекать болельщикам, какую фирму рекламирует футболист.

Руни подвергся критике со стороны бывшего министра спорта Великобритании Ричарда Каборна, при котором в 2005 году был принят акт, регулирующий рекламу букмекерских контор. Он предостерёг футболиста от возможных последствий.

«Такой ход не очень умён. Вообще всё это кажется слегка нелепым. У Руни у самого есть дети, и он, пожалуй, должен понимать, что брать такой номер — не лучшая идея. Сейчас букмекерским компаниям приходится самим себя продвигать, но такое не понравится ни футбольному руководству, ни правительству», — сказал Каборн The Telegraph.

Теневой министр спорта Розена Эллин-Хан, чья оппозиционная Лейбористская партия хочет совсем убрать рекламу букмекерских компаний с футбольной экипировки, тоже высказалась неодобрительно по поводу выбранного Руни номера.

«Эти отношения вышли из-под контроля. Имена игроков становятся синонимами игорного бизнеса. Переход Уэйна Руни в «Дерби Каунти», которому способствовал спонсор, вывел проблему на совершенно новый уровень», — заявила Эллин-Хан The Times.

Сам Руни отметил, что не видит проблемы в выбранном им номере, так как раньше уже часто менял номера.

«Если честно, цифра на футболке для меня значения не имеет. У меня за карьеру было много разных номеров — 18, 8, 9, 10, 23 и теперь 32. Мне важно вернуться в Англию и помогать команде», — сказал футболист.

Его поддержал и владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис, который заявил, что трансфер Руни открывает перед командой «широкие и значительные коммерческие возможности».

Стоит отметить, что половина команд Английской премьер-лиги рекламируют букмекерские компании на своих футболках, так же как и 14 из 24 клубов первого дивизиона, титульным спонсором которого тоже является компания, принимающая ставки.

По утверждению The Telegraph, Футбольная ассоциация Англии проверит, не нарушает ли выбор Руни 32-го игрового номера существующих правил. Однако расследование не сможет начаться раньше января следующего года, когда футболист выйдет на поле со скандальным номером на спине. До тех пор ассоциация будет лишь следить за развитием событий.

О переходе Руни в «Дерби Каунти» из «Ди Си Юнайтед» стало известно 6 августа, и этот трансфер стал большим сюрпризом для любителей футбола. У лучшего английского бомбардира отлично складывалась игра в чемпионате MLS. Он был капитаном команды из Вашингтона, провёл за один календарный год 43 матча, забил 23 мяча и отдал 14 результативных передач. Некоторые его голы становились настоящими шедеврами и радовали поклонников в Европе.

Однако этим летом в британских СМИ появилась информация, что семья Руни несчастна в США и хочет вернуться на родину. Вскоре начались разговоры о возможном переходе в «Дерби Каунти», с которым футболиста раньше ничто не связывало. Хотя переход в клуб первого дивизиона из MLS может показаться шагом назад в спортивном плане, финансово Руни от такого шага только выиграет. Его зарплата в Англии составит около 100 тыс. фунтов в неделю — это больше, чем он получает в США, и в пять раз выше, чем в среднем зарабатывают игроки второго английского дивизиона.

Ещё одним фактором, повлиявшим на окончание успешной американской карьеры и переход в не самый сильный английский клуб, стала возможность подключиться к тренерской деятельности. Руни будет не просто играть за «Дерби Каунти», но и входить в штаб наставника команды Филипа Коку. Таким образом игрок хочет набраться опыта и после завершения карьеры плавно перейти на тренерскую работу.

Правда, попробовать себя в новой роли Руни сможет только через полгода. Этот сезон в MLS он доиграет, и только затем вступит в силу его контракт с «Дерби Каунти», рассчитанный на полтора года с возможностью продления на ещё один сезон.