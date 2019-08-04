СМИ: Руни хочет вернуться в МЮ в качестве тренера после окончания карьеры

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который ныне выступает за американский «Ди Си Юнайтед», хотел бы вернуться в английскую команду в качестве тренера после окончания карьеры.

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, у Руни заканчивается контракт с клубом североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) в 2020 году, и он уже думает о том, что будет делать после завершения карьеры. Отмечается, что вариант возвращения в «Юнайтед» нравится и ему, и его супруге.

При этом Руни хочет поработать с главным тренером манкунианцев Уле-Гуннаром Сульшером, с которым они играли с 2004 по 2007 год.

Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» Манджукич согласовал условия личного контракта с МЮ.