«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни

Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» объявил о переходе нападающего Уэйна Руни.

Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний англичанин присоединится к команде в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный до лета 2021 года, в котором также будет предусмотрена опция продления.

Отмечается, что он будет играющим тренером команды.

33-летний Руни является воспитанником «Эвертона», за который в сумме отыграл три сезона. Большую часть карьеры он провёл в «Манчестер Юнайтед» — 13 сезонов. С 2018 года форвард играет в североамериканской Высшей футбольной лиге (MLS) за «Ди-Си Юнайтед».

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