Вратарь «Ливерпуля» Алисон вернётся в строй после травмы через 4—6 недель
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Как сообщает Daily Mail, вратарь «Ливерпуля» Алисон выбыл на срок от четырёх до шести недель из-за травмы икроножной мышцы.
Бразилец получил повреждение в матче первого тура Английской премьер-лиги с «Норвичем» (4:1). Уже в первом тайме Алисон уступил место на поле Адриану.
Ранее сообщалось, что голкипер «Ливерпуля» Алисон получил травму и пропустит матч за Суперкубок УЕФА.