Вратарь «Ливерпуля» Алисон вернётся в строй после травмы через 4—6 недель

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Стали известны сроки восстановления бразильского голкипера «Ливерпуля» Алисона.
Вратарь «Ливерпуля» Алисон вернётся в строй после травмы через 4—6 недель
  • © Celso Pupo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Daily Mail, вратарь «Ливерпуля» Алисон выбыл на срок от четырёх до шести недель из-за травмы икроножной мышцы.

Бразилец получил повреждение в матче первого тура Английской премьер-лиги с «Норвичем» (4:1). Уже в первом тайме Алисон уступил место на поле Адриану.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ливерпуля» Алисон получил травму и пропустит матч за Суперкубок УЕФА.

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