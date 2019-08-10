Вратарь «Ливерпуля» Алисон вернётся в строй после травмы через 4—6 недель

Стали известны сроки восстановления бразильского голкипера «Ливерпуля» Алисона.

Как сообщает Daily Mail, вратарь «Ливерпуля» Алисон выбыл на срок от четырёх до шести недель из-за травмы икроножной мышцы.

Бразилец получил повреждение в матче первого тура Английской премьер-лиги с «Норвичем» (4:1). Уже в первом тайме Алисон уступил место на поле Адриану.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ливерпуля» Алисон получил травму и пропустит матч за Суперкубок УЕФА.