Голкипер «Ливерпуля» Алисон получил травму и пропустит матч за Суперкубок УЕФА
- © Lynne Cameron, via www.imago-images.de
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Как сообщает официальный сайт клуба со ссылкой на Клоппа, из-за проблем со здоровьем голкипер будет вынужден пропустить поединок за Суперкубок УЕФА с английским «Челси», который будет сыгран в ближайшую среду, 14 августа, в турецком Стамбуле.
Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из итальянской «Ромы» за €72,5 млн, став на тот момент самым дорогим голкипером в истории футбола. В первом же сезоне в составе новой команды бразилец помог ей победить в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Алисон вошёл в список претендентов на звание лучшего футболиста минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.