Голкипер «Ливерпуля» Алисон получил травму и пропустит матч за Суперкубок УЕФА

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Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер не смог доиграть матч своей команды в первом туре Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) с «Норвичем» из-за травмы икроножной мышцы. Матч состоялся в пятницу, 9 августа, и завершился победой команды Юргена Клоппа со счётом 4:1.
Голкипер «Ливерпуля» Алисон получил травму и пропустит матч за Суперкубок УЕФА
  • © Lynne Cameron, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт клуба со ссылкой на Клоппа, из-за проблем со здоровьем голкипер будет вынужден пропустить поединок за Суперкубок УЕФА с английским «Челси», который будет сыгран в ближайшую среду, 14 августа, в турецком Стамбуле.

Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из итальянской «Ромы» за €72,5 млн, став на тот момент самым дорогим голкипером в истории футбола. В первом же сезоне в составе новой команды бразилец помог ей победить в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Алисон вошёл в список претендентов на звание лучшего футболиста минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.

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