УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧ
- Reuters
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, на награды претендуют в общей сложности 12 футболистов, разделённых в зависимости от амплуа.
Так, на награду лучшему голкиперу претендуют Алисон («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм») и Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).
В категории «Лучший защитник» представлены Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Трент-Александер Арнольд («Ливерпуль»).
За приз лучшему полузащитнику поспорят Френки де Йонг («Барселона»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм») и Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).
В числе соискателей награды лучшему форварду Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и Садио Мане («Ливерпуль»).
Победители будет объявлены на специальной церемонии, которая пройдёт 29 августа.
Ранее руководитель чешской «Славии» Ярослав Тврдик заявил, что представители московского «Спартака» прилетали для переговоров о трансфере игроков его команды, однако клуб отказался вступать в дискуссию.