УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучших игроков прошедшего сезона в Лиге чемпионов.
УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧ
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, на награды претендуют в общей сложности 12 футболистов, разделённых в зависимости от амплуа.

Так, на награду лучшему голкиперу претендуют Алисон («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм») и Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

В категории «Лучший защитник» представлены Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Трент-Александер Арнольд («Ливерпуль»). 

За приз лучшему полузащитнику поспорят Френки де Йонг («Барселона»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм») и Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).

В числе соискателей награды лучшему форварду Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и Садио Мане («Ливерпуль»).

Победители будет объявлены на специальной церемонии, которая пройдёт 29 августа.

Ранее руководитель чешской «Славии» Ярослав Тврдик заявил, что представители московского «Спартака» прилетали для переговоров о трансфере игроков его команды, однако клуб отказался вступать в дискуссию.

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