В «Славии» заявили, что отказались продавать своих футболистов в «Спартак»
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«Представители российского клуба недавно посещали Чехию. Но при всём уважении к этой команде руководство «Славии» отказалось начинать переговоры. Сейчас мы не продаём футболистов», — написал Тврдик в Twitter.
По информации ряда СМИ, «Спартак» интересовался полузащитниками «Славии» Алексом Кралом и Томашем Соучеком.
Ранее агент футболиста «Спартака» Мельгарехо опроверг слухи о возможной аренде игрока в «Рубин».