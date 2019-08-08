В «Славии» заявили, что отказались продавать своих футболистов в «Спартак»

Руководитель чешской «Славии» Ярослав Тврдик заявил, что представители московского «Спартака» прилетали для переговоров о трансфере игроков его команды, однако клуб отказался вступать в дискуссию.

© Michal Kamaryt/CTK

globallookpress.com

«Представители российского клуба недавно посещали Чехию. Но при всём уважении к этой команде руководство «Славии» отказалось начинать переговоры. Сейчас мы не продаём футболистов», — написал Тврдик в Twitter. По информации ряда СМИ, «Спартак» интересовался полузащитниками «Славии» Алексом Кралом и Томашем Соучеком. Ранее агент футболиста «Спартака» Мельгарехо опроверг слухи о возможной аренде игрока в «Рубин».