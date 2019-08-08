Агент футболиста «Спартака» Мельгарехо опроверг слухи о возможной аренде игрока в «Рубин»

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Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в казанский «Рубин» на правах аренды.

«Видел в российских СМИ информацию об интересе «Рубина» к Лоренсо, но могу сказать, что я с представителями казанского клуба не общался. Никаких переговоров не было», — цитирует Апплеярда Sport24.

При этом он отметил, что на данный момент он ищет для игрока новую команду и в России, и в других странах.

28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. В прошлом сезоне парагвайский хавбек сыграл в 33 матчах и записал в свой актив пять забитых мячей и пять результативных передач. В текущем сезоне он ещё не выходил на поле в составе красно-белых.

Ранее главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что новичок команды Андре Шюррле мгновенно влился в коллектив.

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