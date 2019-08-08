Агент футболиста «Спартака» Мельгарехо опроверг слухи о возможной аренде игрока в «Рубин»
«Видел в российских СМИ информацию об интересе «Рубина» к Лоренсо, но могу сказать, что я с представителями казанского клуба не общался. Никаких переговоров не было», — цитирует Апплеярда Sport24.
При этом он отметил, что на данный момент он ищет для игрока новую команду и в России, и в других странах.
28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. В прошлом сезоне парагвайский хавбек сыграл в 33 матчах и записал в свой актив пять забитых мячей и пять результативных передач. В текущем сезоне он ещё не выходил на поле в составе красно-белых.
Ранее главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что новичок команды Андре Шюррле мгновенно влился в коллектив.