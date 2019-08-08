Кононов заявил, что Шюррле мгновенно влился в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о процессе адаптации новичка команды немецкого полузащитника Андре Шюррле.

«Шюррле очень позитивен. Он мгновенно влился в коллектив. Все ребята видят в нём очень позитивного человека. Чем больше таких людей в «Спартаке», тем лучше», — приводит слова Кононова официальный сайт «Спартака».

Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Хавбек является чемпионов мира в составе сборной Германии.

8 августа в Швейцарии «Спартак» сыграет с местным «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что новички «Спартака» Гус Тиль и Джордан Ларссон присоединятся к команде 8 августа в Швейцарии.