Дубль Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой» в стартовом туре АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» победил бирмингемскую «Астон Виллу» в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч, проходивший в Лондоне, завершился с результатом 3:1.

Футболисты «Астон Виллы» первыми открыли счёт, результативный удар на счету Джона Макгинна. В составе «Тоттенхэма» дважды отличился Харри Кейн, ещё один мяч на счету французского новичка команды Тангая Н’Домбеле.

Ранее сообщалось, что вратарь «Ливерпуля» Алисон вернётся в строй после травмы через 4—6 недель.