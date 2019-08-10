Дубль Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой» в стартовом туре АПЛ
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Матч, проходивший в Лондоне, завершился с результатом 3:1.
Футболисты «Астон Виллы» первыми открыли счёт, результативный удар на счету Джона Макгинна. В составе «Тоттенхэма» дважды отличился Харри Кейн, ещё один мяч на счету французского новичка команды Тангая Н’Домбеле.
Ранее сообщалось, что вратарь «Ливерпуля» Алисон вернётся в строй после травмы через 4—6 недель.