Дубль Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой» в стартовом туре АПЛ

Короткая ссылка
Лондонский «Тоттенхэм» победил бирмингемскую «Астон Виллу» в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубль Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой» в стартовом туре АПЛ
  • © ASHLEY WESTERN, imago-images.de
  • globallookpress.com

Матч, проходивший в Лондоне, завершился с результатом 3:1.

Футболисты «Астон Виллы» первыми открыли счёт, результативный удар на счету Джона Макгинна. В составе «Тоттенхэма» дважды отличился Харри Кейн, ещё один мяч на счету французского новичка команды Тангая Н’Домбеле.

Ранее сообщалось, что вратарь «Ливерпуля» Алисон вернётся в строй после травмы через 4—6 недель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить