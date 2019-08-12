Капитан «Порту» Перейра может пропустить ответный матч ЛЧ с «Краснодаром»

Полузащитник «Порту» Данилу Перейра рискует пропустить ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

«Данилу прошёл медицинское обследование. Существует большая вероятность, что он не сможет сыграть с «Краснодаром», — заявил Консейсау клубной пресс-службе.

Ответный поединок «Порту» и «Краснодара» состоится 13 августа, начало встречи в 22:00 мск. В первом матче, который прошёл в Краснодаре, победил «Порту» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что матч «Порту» — «Краснодар» рассудит итальянская бригада арбитров.