Матч «Порту» — «Краснодар» рассудит итальянская бригада арбитров
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт УЕФА, игру обслужит итальянская бригада арбитров во главе Марко Гуидой.
Помогать ему на линии будут Чиро Карбоне и Даниэле Биндони, а четвёртым рефери назначен Фабио Мареска.
Первый матч, который прошёл в Краснодаре, завершился со счётом 1:0 в пользу португальского коллектива.
Ответная игра состоится 13 августа в Порту на стадионе «Драгау».
Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Ари не сыграет с «Порту» из-за травмы.