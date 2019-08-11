Матч «Порту» — «Краснодар» рассудит итальянская бригада арбитров

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судей на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» .
Матч «Порту» — «Краснодар» рассудит итальянская бригада арбитров
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт УЕФА, игру обслужит итальянская бригада арбитров во главе Марко Гуидой. 

Помогать ему на линии будут Чиро Карбоне и Даниэле Биндони, а четвёртым рефери назначен Фабио Мареска.

Первый матч, который прошёл в Краснодаре, завершился со счётом 1:0 в пользу португальского коллектива.

Ответная игра состоится 13 августа в Порту на стадионе «Драгау».

Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Ари не сыграет с «Порту» из-за травмы.

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